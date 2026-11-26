وطن للأنباء: قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن اغتيال عضو مكتبها السياسي ووكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، خالد حسين أبو ندى، وزوجته عبير أبو ندى، إثر استهداف شقة سكنية غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والكوادر التعليمية والمساكن السكنية.

وأضافت الحركة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن استمرار سياسة الاغتيالات الممنهجة واستهداف المساكن المدنية يشكل خرقاً متواصلاً لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية.

وحمّلت الحركة ما يسمى بـ"مجلس السلام" مسؤولية سياسية وأخلاقية عن استمرار هذه الجرائم، بسبب صمته وعجزه عن وقف العدوان، واستمراره في توفير الغطاء والدعم لـ"إسرائيل".

وشددت على أن استهداف الكوادر التعليمية والشخصيات المدنية، يعكس استمرار السياسات الإسرائيلية التي تطال مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته المدنية.

ونعت الحركة أبو ندى، كما تقدمت بالتعازي إلى عائلة الشهيدين والشعب الفلسطيني والأسرة التربوية والتعليمية، داعية الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

وأشارت إلى أن أبو ندى كرّس سنوات من حياته لخدمة العملية التعليمية وتطويرها، وأسهم في دعم صمود المؤسسات التربوية والتعليمية في القطاع، موضحة أن الساحة الفلسطينية والأسرة التعليمية، فقدتا شخصية عُرفت بإخلاصها وتفانيها في خدمة الوطن وأبنائه.

وأكدت الحركة، أن هذه الجريمة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو تثنيه عن التمسك بحقوقه.