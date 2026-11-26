رام الله – وطن للأنباء: نفى مصدر فلسطيني رسمي وجود أي اتصالات، مباشرة أو عبر وسطاء، مع غادي آيزنكوت أو أي من مساعديه ومقربيه، وذلك ردا على تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن اتصالات سرية بين الجانبين بشأن ترتيبات مستقبل قطاع غزة.

وأكد المصدر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، اليوم الخميس، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود هذه الاتصالات، مشددا على أنه لم يجر أي تواصل مع آيزنكوت أو المقربين منه بهذا الشأن.

ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في تداول الأنباء، وعدم ترويج معلومات غير صحيحة أو نسبة مواقف واتصالات إلى الجانب الفلسطيني دون الاستناد إلى مصادر رسمية موثوقة.