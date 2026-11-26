وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين عقب اعتداء للمستوطنين في يطا، وداهمت منازل في الطبقة جنوب غرب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت المزارعين أثناء حراثة أراضيهم في منطقة الفرش جنوب يطا، واعتدت عليهم بالضرب، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتعتقل ثلاثة منهم، وهم الشقيقان فؤاد ومراد رومي، وعماد علاء محمد سعيد.

وأضاف أن الاحتلال قام بتقطيع وتخريب جزء من السياج المحيط بالأرض، كما اقتلع وكسر عددا من الأشجار.

وفي قرية الطبقة جنوب غرب الخليل، ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، قبل أن تطلق الرصاص الحي صوب إحدى المركبات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت تلك القوات بلدة الظاهرية جنوبا، وداهمت عددا من المحال التجارية، وفتشتها ودمرت جزءا من محتوياتها.