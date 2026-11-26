وطن للأنباء: دعا قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله السيد مجتبى خامنئي، إلى تطوير منظمة التعبئة وإعادة تشكيلها بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، والمضي نحو تحقيق شعار "كل إيراني تعبوي"، معتبرا أن الروحية التعبوية تمثل قوة كبيرة ينبغي توظيفها لمعالجة مشكلات البلاد واغتنام فرص جديدة، ومشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب الإيراني وتلاحمه الاجتماعي.

وقال خامنئي، في رسالة بمناسبة "أسبوع التعبئة"، إن المنظمة مطالبة بخوض تجربة تحول وولادة جديدة، والاستفادة من اتساع الروحية التعبوية في المجتمع لصياغة نماذج أكثر تقدما وحداثة، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من الإيرانيين، بمن فيهم أفراد الجيش والحرس وقوى الأمن والعاملون في الحكومة وأعضاء مجلس الشورى، يعدّون أنفسهم منتمين إلى مدرسة التعبئة ونهجها.

وأضاف أن شعار "كل إيراني تعبوي" ينبغي أن يتحول إلى مسار عملي، لا يقتصر على الأعضاء المسجلين في المنظمة، بل يشمل كل من يؤمن بفكر التعبئة ومدرستها ويوائم سلوكه معها، داعيا المنظمة إلى الاستفادة من هذه الطاقات الشعبية.

وأكد خامنئي ضرورة أن تعمل المنظمة على نشر الروحية التعبوية في مختلف أنحاء البلاد، من خلال ترسيخ قيم التواضع والإيثار وحسن الخلق والرأفة واحترام الناس، والابتعاد عن الترف ومظاهر الظهور والتشريفات، معتبرا أن سلوك التعبويين يمثل مدخلا لتوسيع حضور هذه الروحية في المجتمع.

وفي سياق حديثه عن دور التعبئة، قال إن الولاء الأساسي لأفرادها يقوم على مدرسة الحسين والإسلام المحمدي الأصيل، مستشهدا بالآيتين القرآنيتين "رحماء بينهم" و"أشداء على الكفار"، ومشددا على الجمع بين الرأفة والتضحية تجاه الشعب والنظام والثورة، ومواجهة أعداء الإسلام والنظام الإيراني.

وشدد على أن صون التلاحم الاجتماعي والوحدة الوطنية بين الإيرانيين يجب أن يكون من الصفات المشتركة لجميع أفراد التعبئة، لافتا إلى أن أهمية هذه الوحدة تتجلى في حسابات العدو، بوصفها امتدادا لما وصفه بانتصارات المقاتلين الإيرانيين في الميادين العسكرية.

وأشار خامنئي إلى أن التعبئة أسهمت، عبر مسيرتها، في معالجة أوجه قصور لدى مؤسسات رسمية وغير رسمية، معتبرا أن النمو الذي شهدته خلال مرحلة "انبعاث" الشعب الإيراني أوجد طاقات واسعة، تشمل المشاركين في الميادين والشوارع ومن يشاركونهم الالتزام بنهج التعبئة، حتى وإن لم يكونوا أعضاء رسميين فيها.

ودعا إلى توظيف هذه القدرات في حل مشكلات البلاد واغتنام فرص جديدة ومبتكرة، بما يعزز مفهوم "كل إيراني تعبوي"، ويجعل التعبئة نموذجا للتعاضد والتكامل الاجتماعي ومنطلقا لمزيد من التقدم.

واستعاد خامنئي في رسالته تجربة التعبئة خلال الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات، مشيرا إلى أنها شكلت آنذاك ركيزة أساسية في الميدان العسكري، وأسهمت في ترسيخ قيم الإيمان والإخلاص والشجاعة والإيثار والتضحية في المجتمع الإيراني.