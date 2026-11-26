وطن للأنباء: قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية إن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية تعرضا لاختراق إلكتروني استهدف نظاما لتحليل المعلومات الاستخباراتية المستمدة من المصادر المفتوحة، فيما يشتبه باختراق قاعدة بيانات وطنية يستخدمها مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن الصين قد تكون مصدر الاختراق الأول، دون أن تتضح بعد أي صلة للحكومة الصينية بالعملية، فيما أكد مسؤولون أن الاختراق لم يطل معلومات سرية.

وفي سياق متصل، يحقق مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" في اختراق يشتبه بأنه استهدف قاعدة بيانات المركز الوطني لمعلومات الجرائم، المستخدمة من قبل وكالات إنفاذ القانون الاتحادية والولائية والمحلية لتبادل المعلومات الجنائية.

وبحسب الشبكة، فإن الحادثة تمثل ثاني عملية تسلل محتملة إلى أنظمة تابعة للمكتب خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل تصاعد الحوادث السيبرانية التي أثارت قلق المسؤولين الأمريكيين.

وتُستخدم قاعدة البيانات لتخزين وتبادل معلومات بشأن مذكرات الاعتقال والسوابق الجنائية وعمليات التحقق من الخلفيات الأمنية.

وتأتي هذه الاختراقات ضمن سلسلة حوادث سيبرانية شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا، شملت اضطرابات أثرت على خدمات مايكروسوفت ومئات الملايين من المستخدمين، إلى جانب عطل في أنظمة حركة الطيران أدى إلى تعطيل أكثر من 18 ألف رحلة.

كما سبق أن تمكنت مجموعة "شايني هانترز" في أيلول/ سبتمبر الماضي من الوصول إلى موقع التوظيف التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي، ما عرّض بيانات موظفين حاليين وسابقين للخطر.