كتبت سماح أبو غياض: تأتي حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام بينما تعيش المرأة الفلسطينية واحدة من أكثر المراحل قسوة وتعقيداً في تاريخها المعاصر. فمن قلب غزة حيث لا تزال آثار الحرب والإبادة تتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية تبدو الدعوة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة بحاجة إلى قراءة أعمق تتجاوز الشعارات التقليدية وتقترب من واقع النساء اللواتي يواجهن أشكالاً متعددة ومتشابكة من العنف والانتهاك والحرمان.

منذ أكتوبر 2023 تغيرت حياة النساء في قطاع غزة بصورة جذرية. لم تعد التحديات مقتصرة على أعباء الحياة اليومية أو أشكال العنف الاجتماعي والأسري التي كانت موجودة قبل الحرب بل أضيفت إليها مخاطر القتل والإصابة والإعاقة وفقدان أفراد الأسرة والتهجير القسري وتدمير المنازل ومصادر الرزق والدخل فضلاً عن الانهيار الواسع للخدمات الصحية والاجتماعية و التعليمية وغيرهم وتراجع منظومات الحماية.

لقد وجدت آلاف النساء أنفسهن أمام واقع لم يخترنه أمهات فقدن أبناءهن وزوجات فقدن أزواجهن وأخريات يبحثن عن مفقودين أو ينتظرن عودة معتقلين ونساء أصبحن المعيلات الوحيدات لأسرهن يتحملن مسؤوليات تفوق قدرتهن وإمكاناتهن في ظل انعدام الاستقرار وشح الموارد وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وهناك نساء خرجن من الحرب بإصابات وإعاقات جسدية ونفسية تغيرت معها علاقتهن بأجسادهن وأنفسهن وبالفضاء المحيط بهن وأصبحن بحاجة إلى رعاية وتأهيل وإسناد طويل الأمد لا إلى تدخلات مؤقتة.

إن ما تتعرض له المرأة في غزة لا يمكن فهمه من خلال مفهوم واحد للعنف فنحن أمام عنف مركّب تتداخل فيه آثار الاحتلال والحرب والتهجير والحرمان الاقتصادي والاجتماعي مع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي وانتهاك الخصوصية وتراجع القدرة على الوصول إلى الحماية والعدالة.

في أماكن النزوح، على سبيل المثال لم تعد الخصوصية حقاً مضموناً لكثير من النساء. فالخيام المكتظة وبعضها بالي والمرافق الصحية غير الملائمة وغياب المساحات الآمنة ونقص مستلزمات النظافة الشخصية، كلها ظروف تجعل المرأة أكثر عرضة للمخاطر وتضع كرامتها واستقلاليتها أمام اختبارات يومية. إن توفير مأوى للمرأة لا يعني بالضرورة توفير الحماية لها فالمأوى الآمن يجب أن يضمن الخصوصية والإنارة والمرافق الصحية الملائمة وإمكانية الوصول والحماية من الاستغلال والعنف.

ولا يجوز أن تتحول الإعاقة أو الترمل أو النزوح أو الفقر إلى عوامل إضافية لتهميش النساء وإقصائهن عن الخدمات والفرص. فالمرأة ذات الإعاقة لها الحق في خدمات ملائمة والمرأة المعيلة تحتاج إلى فرص اقتصادية مستدامة والناجية من العنف تحتاج إلى حماية وعدالة وخدمات متخصصة تحفظ سرّيتها وكرامتها.

لكن مسؤوليتنا النسوية والوطنية لا تتوقف عند حدود غزة فالمشهد الفلسطيني أوسع من الجغرافيا التي فرضتها الحرب. في القدس المحتلة تواجه النساء الفلسطينيات سياسات التهجير والقيود والانتهاكات التي تمس وجودهن وهويتهن وحقهن في الحياة الآمنة. وفي الضفة الغربية تتفاقم معاناة النساء بفعل الاقتحامات والاعتقالات والاستيطان وعنف المستوطنين والقيود على الحركة والعمل والتعليم. أما النساء في الداخل الفلسطيني، فيواجهن تحديات مركبة تتصل بالتمييز والعنف المجتمعي والأسري والتهميش وضعف الوصول إلى منظومات الحماية والعدالة.

إن تعدد مواقع المعاناة لا يلغي وحدة القضية النسوية الفلسطينية. فالمرأة الفلسطينية، أينما وجدت تناضل من أجل الحق في الحياة والحرية والأمان والكرامة والمشاركة الكاملة في المجتمع.

ومن هنا أرى أن علينا كناشطات نسويات وسياسيات ومؤسسات نسوية وحقوقية أن نعيد طرح أسئلتنا حول طبيعة الخطاب النسوي الذي نحتاجه اليوم. لم يعد كافياً أن نكتفي بتوصيف معاناة النساء أو تقديمهن في صورة الضحايا علينا أن نعيد الاعتبار للمرأة باعتبارها صاحبة حق وفاعلة سياسية واجتماعية واقتصادية وشريكة في تحديد الأولويات وصناعة القرارات المتعلقة بحاضرها ومستقبلها.

فالمرأة الفلسطينية ليست فقط أم الشهيد، أو زوجة الأسير، أو النازحة، أو الجريحة، أو المعيلة إنها أيضاً قائدة ومبادرة ومنظمة وناشطة وصاحبة مشروع ورؤية ، ولها الحق في أن تكون حاضرة في المؤسسات الوطنية ومواقع المسؤولية والقيادة، لا أن يُستدعى دورها فقط في أوقات الأزمات والطوارئ.

إن الحديث عن التعافي وإعادة إعمار غزة يجب أن يتضمن رؤية نسوية واضحة تضع احتياجات النساء في صلب التخطيط والسياسات وتضمن مشاركتهن الفعلية في تحديد أولويات الإعمار وإدارة الموارد وتصميم برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والنفسي. كما يجب ألا يُنظر إلى التمكين الاقتصادي بوصفه نشاطاً محدوداً لتوفير دخل مؤقت بل باعتباره مدخلاً أساسياً للاستقلال والقدرة على اتخاذ القرار والحماية من أشكال الاستغلال والتبعية.

ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون مؤسسات نسوية قوية ومستقلة وقادرة على العمل ودون دعم حقيقي للكوادر النسوية المحلية التي تواصل تقديم الخدمات في ظروف استثنائية ودون الانتقال من التمويل القصير الأجل إلى برامج مستدامة تستجيب للتحولات العميقة التي أحدثتها الحرب في حياة النساء.

أما المجتمع الدولي، فعليه أن يدرك أن الحديث عن حقوق المرأة لا يمكن أن يكون انتقائياً أو خاضعاً للاعتبارات السياسية. إن حقوق النساء الفلسطينيات ليست أقل قيمة من حقوق النساء في أي مكان آخر وحمايتهن ليست قضية إنسانية ثانوية يمكن تأجيلها. المطلوب مواقف واضحة وإجراءات ملموسة لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وإنهاء الاحتلال والتهجير القسري وضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية ودعم مسارات العدالة والإنصاف.

حين تتطالب النسويات في العالم بإنهاء العنف ضد النساء يجب عليهن استحضار وذكر المراة الفلسطينية وألا تبقى خارج دائرة الاهتمام والعدالة الدولية . فلا يمكن بناء خطاب عالمي حقيقي حول الحرية والمساواة بينما تستمر معاناة النساء الفلسطينيات دون حماية كافية أو مساءلة فعالة.

وأعتقد أن الحركة النسوية الفلسطينية مطالبة اليوم بتوسيع مساحة فعلها وتأثيرها وبناء خطاب موحد يربط بين النضال من أجل التحرر الوطني والنضال من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة الجندرية. فالتحرر الوطني لا يكتمل دون تحرر النساء من أشكال التمييز والعنف والتهميش كما أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق دون ضمان مشاركة النساء في صياغة السياسات والقرارات.

في هذه الحملة، أتفق مع الرسالة التي تتبناها المؤسسات النسوية و قطاع العنف المبني علي النوع الاجتماعي والحماية و هي « وبعدين؟»، لأنها تضعنا أمام مسؤولية الانتقال من الكلام إلى الفعل ومن التضامن الرمزي إلى الالتزام الحقيقي. وأرى أن قيمة هذا الشعار تكمن في أنه يفتح باب المساءلة: ماذا تغير في حياة النساء؟ وما الذي نفعله لضمان حمايتهن وإنصافهن وتمكينهن؟

إن طموحنا لا ينبغي أن يقتصر على أن تنجو المرأة الفلسطينية من الحرب بل أن تستعيد حقها في الحياة الكريمة وأن تمتلك خياراتها وأن تشارك في صناعة مستقبلها وأن تجد مؤسسات ومجتمعاً ودولة تحمي حقوقها وتحترم استقلاليتها.

فالمرأة الفلسطينية لا تحتاج إلى مزيد من الألقاب التي تصف قوتها بقدر ما تحتاج إلى واقع يعترف بحقوقها، ويحمي وجودها، ويمنحها فرصتها العادلة في الحياة والقيادة وصناعة المستقبل.

ومن وسط غزة أقول إن معركتنا من أجل النساء ليست معركة موسمية تمتد لستة عشر يوماً وانما هي التزام وطني ونسوي وأخلاقي مستمر يبدأ بالحماية ويمتد إلى التمكين والعدالة والمشاركة ولا ينتهي إلا حين تصبح كرامة المرأة وحقوقها واقعاً ملموساً في كل مكان من فلسطين.

نريد للنساء أن يعشن لا أن يبقين في معركة دائمة من أجل البقاء.