وطن للأنباء: عقدت وزارة شؤون المرأة، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمجموعة العمل الخاصة بالنوع الاجتماعي المنضوية ضمن إطار تنسيق المساعدات الدولية ( LACS ) ، برئاسة وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، بصفتها رئيسة المجموعة، وبمشاركة نائب رئيس المجموعة، رئيس التعاون الإيطالي ميركو تريكولي، والمستشارة الفنية للمجموعة، نائبة الممثل الخاص لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين كايتلين تشيتندين، وبمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمؤسسات الدولية والشركاء، حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom).

قالت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، خلال اللقاء الدوري لمجموعة عمل قطاع النوع الاجتماعي، إنها تشكر الشركاء على دعمهم المستمر لحقوق المرأة الفلسطينية وتمكينها في ظل ظروف استثنائية. وأشارت إلى تزايد التحديات بفعل تداعيات العدوان على قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتهجير القسري والقيود على الحركة في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب الأزمة المالية للحكومة. وأكدت أن هذا الواقع يستدعي الانتقال من الاستجابة الجزئية إلى تدخلات متكاملة ومستدامة تنطلق من احتياجات النساء الفعلية، وتضمن وصول الموارد والخدمات إليهن، وتعزز صمودهن وتعافيهن ومشاركتهن في صنع القرار.

وأوضحت الخليلي أن الحماية أولوية أساسية للوزارة، ولا تقتصر على العنف الاجتماعي بل تشمل عنف الاحتلال وانتهاكاته. وتعمل الوزارة على تعزيز منظومة الوقاية والاستجابة، وتطوير آليات الإحالة والتنسيق، وتوثيق الانتهاكات بما فيها العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وإنهاء الإفلات من العقاب. كما أطلقت المرصد الوطني للعنف ضد المرأة وأنجزت تقريره الأول، وأعدّت دراسة حول تداعيات العدوان على النساء في غزة، لتكون قاعدة معرفية لبرامج الحماية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكدت أن التمكين الاقتصادي أولوية وطنية في ظل ارتفاع الفقر والبطالة، وأنه يتطلب معالجة العوائق البنيوية وتوسيع وصول النساء إلى الموارد والأسواق والتمويل، ولا يكفي فيه التدريب أو التمويل المحدود. وفي هذا الإطار، أُطلقت خلال فعالية اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية المبادرة الوطنية لدعم ألف مشروع صغير تقوده نساء، ومبادرة التسويق النسوي لفتح الأسواق أمام منتجات النساء، وهما مساران متكاملان. ودعت الشركاء الدوليين إلى الانضمام إليهما وحشد الموارد وترجمة الدعم إلى التزامات عملية.

وشددت الخليلي على أهمية مشاركة النساء الفاعلة في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار، وتعزيز دور وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية. وأشارت إلى متابعة الالتزامات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية سيداو، وتنفيذ الخطة الوطنية الثالثة للمرأة والأمن والسلام 2026–2028، إضافة إلى تطوير مشروع وطني لتوثيق تاريخ المرأة الفلسطينية صوناً للرواية الوطنية والذاكرة. ودعت إلى أن تكون مجموعة العمل إطاراً للشراكة الاستراتيجية وتوحيد الأولويات، وأن يُقاس أثر التدخلات الفعلي على حياة النساء والفتيات بدلاً من عدد الأنشطة. وختمت بأن «حماية المرأة الفلسطينية لا تنفصل عن حمايتها من انتهاكات الاحتلال، وتمكينها جزء أصيل من مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال وبناء مؤسسات الدولة».

من جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة عمل قطاع النوع الاجتماعي، ممثل التعاون الإيطالي د. ميركو تريكولي، بالتزام وزارة شؤون المرأة بقضايا التمكين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأكد أهمية أن يواصل الشركاء الدوليون دعم المؤسسات والنساء الفلسطينيات بالموارد والتمويل وبناء القدرات. وأعلن عن توقيع اتفاقية ثنائية في السابع من كانون الأول المقبل، تكون الوزارة شريكاً منفذاً فيها، لتنفيذ مشروع يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ويحد من العنف، ويعزز مشاركة النساء وقيادتهن انسجاماً مع قرار مجلس الأمن 1325. وأشار إلى استمرار التعاون في التعليم والصناعات الثقافية

والإبداعية، ودعم التدخلات الصحية والإنسانية للنساء والفتيات في غزة. كما أبدى استعداد التعاون الإيطالي للمساهمة في تعزيز التنسيق بين المانحين وتطوير آليات جمع البيانات وتبادلها.

من جانبها، أشادت المستشارة الفنية لمجموعة العمل، نائبة الممثل الخاص لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين كايتلين تشيتندين، بالأولويات التي طرحتها الوزيرة، وأكدت التزام الهيئة بمواصلة العمل المشترك لتعزيز المساواة وتمكين المرأة. وأشارت إلى إطلاق حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لإيصال أصوات النساء والفتيات، مؤكدة الدور المحوري للمنظمات النسوية والمجتمع المدني والشركاء في صياغة الاستجابات. وشددت على تعزيز تشغيل النساء في اقتصاد الرعاية والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والزراعة والحلول المستجيبة للمناخ، وعلى وضع النساء في صميم جهود التعافي والتنمية بوصفهن شريكات فاعلات.

وأشادت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة في تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء ودعم الجمعيات والمراكز النسوية في القطاعات الزراعية والإنتاجية. وأشارت إلى نجاح المرحلة الأولى من المشروع، والعمل حالياً في المرحلة الثانية مع أكثر من 30 جمعية نسوية في الشمال، مع التطلع إلى توسيعه ليشمل المناطق التي لم يصلها الدعم.

واستعرض د. حنا نخلة، مستشار وزيرة شؤون المرأة للعلاقات الخارجية والمشاريع، آلية عمل اللجنة الفنية المتخصصة (Gender Technical Working Group) المعنية بتطوير وتطبيق مؤشر النوع الاجتماعي (Gender Marker)، بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط ومكتب تنسيق المساعدات (LACS). وأوضح أن اللجنة تعمل بقيادة وطنية وبالتكامل مع البرامج الحكومية، وستطبّق المؤشر على المشاريع الجديدة وتراجع أهدافها ومؤشراتها وموازناتها لضمان إدماج المساواة وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي. كما ستحصر الموارد المخصصة لهذه التدخلات، وترصد الفجوات والتداخلات والتوزيع الجغرافي، وتقيّم الأثر المتوقع على حياة النساء والفتيات، بما يوفر أداة مساندة للتخطيط للعام 2027.

وفي ختام اللقاء، حددت الخليلي أولويات الوزارة لعام 2027، وأبرزها:

· تطوير آليات التنسيق ومصفوفة موحدة لتدخلات الشركاء للحد من الازدواجية.

· توجيه مزيد من الموارد لحماية النساء، خاصة في غزة، ودعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار بمشاركتهن.

· توسيع التمكين الاقتصادي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتعاون الإيطالي، وحشد الدعم لألف مشروع نسوي ومبادرة التسويق النسوي، مع أولوية للنساء المعيلات والأرامل والنساء في المناطق المهمشة وذوات الإعاقة.

· تعزيز وحدات النوع الاجتماعي ومشاركة النساء السياسية، وتفعيل أجندة المرأة والأمن والسلام والقرار 1325، وتنفيذ مشروع توثيق تاريخ المرأة الفلسطينية.

ورحبت بإطلاق مؤشر المساواة بين الجنسين أداةً لتحسين تصميم التدخلات وتوجيه التمويل وتعزيز المساءلة، مؤكدة ضرورة قياس الأثر الفعلي على حياة النساء والفتيات لا عدد الأنشطة.