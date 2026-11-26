تعطل المولدات الكهربائية ونقص المستلزمات الطبية يهددان حياة مئات المرضى.. وارتفاع إصابات الحمى الشوكية إلى ثمانية أضعاف المعدلات الطبيعية

وطن للأنباء: تتفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة بصورة غير مسبوقة، مع استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، ما يهدد بتوقف أقسام حيوية، بينها العناية المركزة، ويضع حياة مئات المرضى والجرحى أمام مخاطر متزايدة، بالتزامن مع تفشي الأمراض المعدية وارتفاع معدلات الإصابة بالحمى الشوكية.

وحذر مدير مجمع ناصر الطبي في خان يونس، أحمد الفرا، من تدهور غير مسبوق في المنظومة الصحية داخل القطاع، مؤكداً أن أقسام العناية المركزة باتت مهددة بالتوقف التام عن العمل، في ظل النقص الحاد في أبسط المستلزمات الطبية الأساسية.

وأوضح الفرا أن نقص المستهلكات الطبية وصل إلى مستويات خطيرة، مشيراً إلى أن انعدام مستلزمات بسيطة، مثل الحقن الطبية (السرنجات)، دفع الطواقم في بعض الأحيان إلى إعادة استخدامها، في إجراء اضطراري ينطوي على مخاطر نقل العدوى بين المرضى.

وأضاف أن منع سلطات الاحتلال إدخال الشاش والأقمشة الطبية والسرنجات بشكل منتظم وكافٍ يهدد بإعاقة العمليات الجراحية الحساسة، ويحرم المرضى من الحصول على العلاج اللازم، محذراً من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى توقف المزيد من الخدمات الطبية.

وفي سياق متصل، كشف الفرا عن ارتفاع مقلق في معدلات الإصابة بالحمى الشوكية، موضحاً أن الحالات المسجلة بلغت ثمانية أضعاف المعدلات الطبيعية، فيما سُجلت نحو 275 إصابة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحده، الأمر الذي ينذر بتفاقم المخاطر الوبائية في القطاع.

واستنكر الفرا الادعاءات الإسرائيلية بشأن وجود تسهيلات على المعابر، مؤكداً أن الواقع الصحي يعكس استمرار القيود على إدخال الاحتياجات الطبية، فضلاً عن عرقلة سفر المرضى والجرحى لتلقي العلاج خارج القطاع.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن العجز في المستهلكات الطبية بلغ 57%، فيما تجاوز نقص الأدوية الأساسية 50%، محذرة من أن هذا النقص يعيق تقديم الخدمات الطبية الطارئة والروتينية، في وقت تعجز فيه الأسواق المحلية المنهكة عن توفير البدائل اللازمة.

تعطل المولدات يهدد العناية المركزة للأطفال

وفي تطور آخر، تتفاقم أزمة الكهرباء داخل المستشفيات، مع تعطل المولدات الرئيسية في مجمع النصر الطبي بمدينة غزة، ما يهدد حياة الأطفال المرضى ويضع أقساماً طبية حيوية أمام خطر التوقف.

وقال مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، الدكتور أيمن الزهار، إن تعطل المولد الكهربائي الرئيسي أدى إلى توقف خدمة العناية المركزة للأطفال، وتعطيل عدد من أجهزة المختبر والأشعة، إلى جانب تقليص استقبال الحالات في قسم الحضانة.

وأوضح الزهار أن الطواقم الفنية والهندسية تعمل على مدار الساعة لإصلاح المولد وإعادته إلى الخدمة، إلا أن نقص الزيوت وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة يعيق جهود الإصلاح، محذراً من احتمال توقف خدمات إضافية وصولاً إلى إغلاق المستشفى.

وأشار إلى أن المستشفى يعمل بنسبة إشغال تتجاوز 120% من طاقته السريرية البالغة 121 سريراً متخصصاً للأطفال، فيما يتلقى 89 طفلاً العلاج داخله، ويستقبل يومياً ما بين 450 و500 طفل.

وفي السياق، أفادت تقارير محلية بتوقف المولدات الكهربائية الرئيسية التي تغذي مستشفيي الرنتيسي والعيون التخصصي، ما يهدد بتعطيل أقسام العناية المكثفة والعمليات الجراحية والمختبرات والأشعة، فضلاً عن محطة الأكسجين.

ونُقل عن طبيب العناية المكثفة في مستشفى الرنتيسي، يوسف المقيد، تحذيره من أن انقطاع الكهرباء يهدد حياة الأطفال الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي والأكسجين بصورة مستمرة، في ظل محدودية البدائل المتاحة لتشغيل الأجهزة الطبية.

كما أوضح المسؤول الإداري في قسم الهندسة والصيانة بمجمع النصر الطبي، حاتم السويركي، أن المولدات الرئيسية تعرضت للاستنزاف نتيجة تشغيلها لساعات طويلة دون تغيير الزيوت والفلاتر، مشيراً إلى أنها عملت لأكثر من ألف ساعة تشغيلية بالزيوت المتوفرة، رغم أن المدة الموصى بها لتغيير الزيت تتراوح بين 200 و250 ساعة.

وبيّن أن المجمع يعتمد على مولدين رئيسيين بقدرة 550 و400 كيلوواط، فيما لا يستطيع المولد الاحتياطي الصغير، بقدرة 88 كيلوواط، سوى توفير الإنارة وتشغيل عدد محدود من المقابس الكهربائية، دون تلبية احتياجات الأقسام الطبية الحيوية.

التلوث والاكتظاظ ينذران بتفاقم الأزمة الوبائية

ولا تقتصر الأزمة على نقص الأدوية والمستهلكات وتعطل المولدات، إذ تتفاقم المخاطر الصحية بفعل التلوث البيئي وتدهور ظروف المعيشة ونقص المياه النظيفة والغذاء، خصوصاً في مراكز إيواء النازحين التي تشهد اكتظاظاً شديداً.

وتساهم الظروف المعيشية الصعبة وتراجع خدمات المياه والصرف الصحي في زيادة احتمالات انتشار الأمراض المعدية، في وقت تواجه فيه الطواقم الطبية صعوبات كبيرة في احتواء الأوبئة وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

كما أدى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع السيطرة الميدانية وتقلص المساحات المتاحة للسكان إلى تكدس مئات آلاف الفلسطينيين في مناطق محدودة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، ما يزيد من صعوبة السيطرة على انتشار الأمراض.

وفي سياق متصل، تشير التقديرات الواردة في تقارير إنسانية إلى أن نحو مليون نازح يعيشون في مناطق مهددة بالسيول، بينهم نحو 400 ألف شخص في مواقع تصنف بأنها عالية الخطورة، الأمر الذي يضيف أعباء إنسانية وصحية جديدة إلى الأوضاع القائمة.

وفي ظل هذه الظروف، تتواصل التحذيرات من انهيار المزيد من الخدمات الصحية وخروج أقسام طبية عن العمل، وسط مطالبات دولية بفتح المعابر وإدخال الوقود والأدوية والمستهلكات الطبية وقطع الغيار بصورة عاجلة، وضمان وصولها إلى المستشفيات، بما يتيح إنقاذ حياة المرضى والجرحى والحيلولة دون انهيار ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة.