"حماس" تبحث مع الفصائل آليات الرد على خروقات الاحتلال، وتؤكد أن الصمت على جرائم القتل اليومية غير مقبول من مجلس السلام والضامنين.

وطن للأنباء: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية، مساء يوم الخميس، أنه لا يمكن القبول بمعادلة القتل والحصار من الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة في ظل اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الحية في تصريح صحفي، إن "حماس" تجري مباحثات مع القوى والفصائل الفلسطينية لبحث آليات التعامل مع خروقات الاحتلال وسياسة القتل اليومي ضد أبناء شعبنا.

وأضاف أن "الدم الفلسطيني غال، وسياسة الصمت على جرائم الاحتلال غير مقبولة من مجلس السلام والضامنين".