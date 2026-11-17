وطن للأنباء: نبهت منظمة الصحة العالمية، إلى تصاعد خطر مقاومة مضادات الميكروبات عالميا، محذرة من تداعياته على القطاع الصحي، بما في ذلك احتمال تحول العمليات الجراحية المعتادة وعمليات الولادة إلى إجراءات أكثر خطورة بسبب تراجع قدرة الأدوية على مكافحة العدوى.

وأوضحت المنظمة، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن تزايد مقاومة البكتيريا والفيروسات والفطريات للأدوية يقلل من فعالية العلاجات المتاحة، ويضع الأنظمة الصحية أمام تحديات متزايدة في السيطرة على الأمراض المعدية وعلاجها.

ولفتت إلى أن تداعيات هذه الظاهرة تطال بصورة أكبر مرضى السرطان والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة، نظراً لارتفاع احتمالات تعرضهم للعدوى وحاجتهم إلى علاجات فعالة لمواجهتها.

وحذر القائم بأعمال مدير إدارة مقاومة مضادات الميكروبات في المنظمة، جان بيير نياميزي، من أن انتشار مقاومة المضادات الحيوية بات يشكل خطرا واسعا على مستقبل الطب الحديث، مشيرا إلى أن تفاقم العدوى المقاومة للأدوية قد يحد من قدرة المؤسسات الصحية على توفير العلاج المناسب للمرضى.

ووفقاً لأحدث بيانات الترصد العالمي التي أوردتها المنظمة، فإن نحو حالة واحدة من كل ست حالات عدوى بكتيرية مؤكدة مخبريا حول العالم كانت مقاومة للمضادات الحيوية خلال عام 2023.

وفيما يتعلق بالاستجابة الدولية، بينت المنظمة أن 173 دولة وضعت خططا وطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، غير أن 22% فقط منها أكدت توفير التمويل اللازم وتنفيذ تلك الخطط بصورة كاملة.

وشددت المنظمة على ضرورة تعزيز التدابير الوقائية وتحسين قدرات التشخيص وضمان الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، المقرر عقده بين 18 و24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات أدت بشكل مباشر إلى وفاة نحو 1.14 مليون شخص عام 2021، فيما ارتبطت بنحو 4.7 مليون وفاة عالميا، وسط تحذيرات من احتمال ارتفاع الحصيلة إلى 39 مليون وفاة خلال السنوات الـ25 المقبلة إذا استمرت الاتجاهات الراهنة.