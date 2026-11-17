وطن للأنباء: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي ارتكبه مستوطن مساء اليوم الاثنين، المتمثل بدعس ثمانية مواطنين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، أثناء تجمعهم قرب حادث سير في خربة الدير على الشارع الرئيسي، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى المستشفيات.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا الاعتداء الإرهابي يأتي في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين المنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي تجري في ظل حماية ودعم سلطات الاحتلال، وفي إطار منظومة الاستيطان التي تستهدف الوجود الفلسطيني وأمن المواطنين وسلامتهم، وتهدد حياتهم وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الإرهابي وتداعياته، مؤكدة ضرورة محاسبة المستوطن الإرهابي مرتكب هذه الجريمة، وجميع المستوطنين المتورطين في الجرائم والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني، وكل من يحرض عليها أو يوفر لها الغطاء والحماية، وملاحقتهم أمام الجهات القضائية المختصة.

كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية، واتخاذ إجراءات فاعلة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم والمحرضين عليها، ووضع حد للحصانة التي توفرها سلطات الاحتلال للمستوطنين، ومساءلة حكومة الاحتلال عن دعمها وحمايتها لجرائمهم، بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.

وأُصيب ثمانية مواطنين، مساء اليوم الاثنين، جراء دهس مستوطن لهم في خربة الدير ببلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطناً تعمد دهس عدد من الشبان في منطقة خربة الدير، ما أدى إلى إصابة ثمانية منهم.