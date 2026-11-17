وطن للأنباء:أُصيب شاب وسيدة، مساء اليوم، بالرصاص الحي، جراء إطلاق مستوطنين النار عليهما في منطقة الديوك غرب مدينة أريحا، في اعتداء جديد يستهدف المواطنين ومناطق وجودهم في الأغوار.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، وسيدة برصاصة في الرأس، إثر إطلاق النار عليهما من قبل مستوطنين في المنطقة.

وأضافت أن طواقم الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون أن تتوفر تفاصيل إضافية بشأن طبيعة حالتهما الصحية.

وفي تحديث لاحق، أعلن الهلال الأحمر ارتفاع عدد الإصابات في منطقة الديوك بمدينة أريحا إلى 5 إصابات، بعد إصابة رجل يبلغ من العمر 65 عاماً بالرصاص الحي، جراء إطلاق المستوطنين النار في المنطقة.