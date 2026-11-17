وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، سبعة مواطنين، واستولت على مركبة، في بادية يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان، أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية خشم الكرم في بادية يطا واعتقلت أربعة أشقاء، هم: عبد الكريم وإبراهيم ومحمود ومحمد علي حسين النجادة، إضافة إلى علي نجل محمد، كما اعتقلت الشقيقين إبراهيم وعادل محمود إبراهيم النجادة، من بيت الضيافة الخاص بهم، واستولت على مركبة تعود لهم.

وأضاف أن مستوطنين هاجموا نشطاء أجانب في منطقة شعب البطم ببلدة يطا واعتدوا عليهم بالضرب وسرقوا هاتف أحدهم، كما استولوا على خزانات مياه وممتلكات تعود لمواطنين.