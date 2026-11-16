إصابة سيدة حامل بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ياسوف شرق سلفيت

وطن للأنباء: أُصيبت سيدة حامل بحالة اختناق، مساء اليوم الاثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحامها بلدة ياسوف شرق سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه في سلفيت تعاملت مع حالة الاختناق، مشيراً إلى أن الطواقم تعمل على نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ياسوف، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها، بالتزامن مع إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، وفق مصادر محلية.

كما احتجزت قوات الاحتلال طاقم إسعاف خلال اقتحام البلدة، وأغلقت عدداً من الطرق في محافظة سلفيت.