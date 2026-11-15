"هآرتس": الجيش الإسرائيلي يفتعل المواجهات مع السوريين لتبرير وجوده

وطن للأنباء: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جنوداً في قوات جيش الاحتلال النظامية والاحتياطية "خدموا" في جنوب سوريا يتحدثون عن أنشطة عملياتية يفتعلها الجيش، واحتكاكات متعمّدة مع السكان المدنيين لتبرير وجوده في المنطقة.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه الشهادات تأتي خلافاً لما يقدّمه المستوى السياسي من سيطرة على مواقع عسكرية جديدة، و"المنطقة العازلة" والقرى الواقعة خلفها، بوصفها "ضمانة" لحماية مستوطنات الشمال.

ويقول الجنود في أحاديث مغلقة للصحيفة إن الجيش يحتفظ بقوات كبيرة ومكلفة في منطقة لا يحدث فيها شيء تقريباً، ويختلق أنشطة عملياتية من تلقاء نفسه ويفتعل احتكاكات يومية مع السكان المدنيين، بما قد يؤدي إلى نشوء الخطر الذي سعت "إسرائيل" أصلاً إلى تجنّبه.

أنشطة عملياتية في غياب هدف واضح

وقال الضابط "ح"، الذي خدم مؤخراً في المنطقة: "كان الشعور السائد أن هناك نوعاً من الخداع الذي يشارك الجميع في ترويجه".

وأردف: "نحن موجودون هناك، ولذلك يجب اختلاق رواية تفيد بأن الوضع خطير".

وتشير الصحيفة إلى أنه نقلاً عن الجندي، تؤدي الفجوة بين رواية التهديد الخطير التي يحاول الجيش والمستوى السياسي تقديمها للجمهور، وبين الواقع على الأرض، إلى تآكل الدافعية حتى لدى المقاتلين الأكثر التزاماً أيديولوجياً.

وفي هذا السياق، قارن الضابط في الاحتياط "أ" بين طبيعة العمل في غزة ولبنان وسوريا: "في غزة ولبنان، تكون البيئة مصنّفة باللون الأحمر... لديك هدف محدد، وتفهم لماذا يشكل هذا الشخص خطراً".

واعتبر الجندي أنه في سوريا، "لا يوجد أي شيء، لا باللون الأحمر ولا الرمادي ولا الأخضر"، مشيراً إلى أنه "لم تكن لدينا أي معلومات مسبقة عن المنطقة، وكانت الفكرة السائدة في القيادة أن المعلومات الاستخبارية ستأتي من الأسفل".

احتكاكات يومية... وتحذير من مقاومة محلية قد تنشأ

وتقول "هآرتس" إن محاولة ملء هذا الفراغ تكون عبر تكثيف الوجود العسكري إلى نقل أنماط العمل المعروفة في الضفة الغربية إلى جنوب سوريا.

فالجنود يدخلون القرى بصورة شبه يومية، وينفذون عمليات تفتيش ليلية داخل المنازل، ويخرجون العائلات من أسرّتها، ويستجوبون السكان ويعتقلون "مشتبهاً بهم"، وينقلونهم أحياناً إلى "إسرائيل" للتحقيق معهم.

وفي ضوء هذه الاحتكاكات، تحذّر مصادر في المؤسسة الأمنية والعسكرية من أنها قد تؤدي إلى ظهور مجموعات مقاومة محلية بين السكان، الذين لم يشاركوا حتى الآن في أي نشاط ضد "إسرائيل".

وقال الجندي "ح": "لا يمكن مقارنة التوتر العملياتي في غزة ولبنان بما يحدث في سوريا، في غزة لا تتحرك من دون سلاحك. أما في سوريا، فلا تشعر بالخوف، تتحرك في وضح النهار، وتنتقل من موقع إلى آخر، وتقيم نقاطاً في مناطق مكشوفة، وأحياناً تأخذ قيلولة".

وأضاف أن القادة الكبار لا يصلون تقريباً إلى الميدان، قائلاً إنه مرّ خلال جولة خدمته بعدة مواقع عسكرية، ولم يلتقِ بأي ضابط كبير باستثناء قائد لوائه.

وفي إحدى الوقائع، شهد جنود بأن قوة عسكرية أطلقت النار على راعي أغنام سوري كان يمتطي حماراً في جنوب الجولان، فقتلت الحمار.

وفي حادث آخر، روى جندي أن قوة من "الجيش" صادرت قطيع أغنام لأحد الرعاة، وأن بعض الجنود أساؤوا معاملة الأغنام وعذّبوها. وبحسب روايته، لم يتدخل القادة لوقف ما حدث، ولم يُبلّغ عن الحادث إلى القيادة العليا وفق الإجراءات المطلوبة.

وأقرّ ضباط في قيادة المنطقة الشمالية بأن المعابر غير الخاضعة لرقابة محكمة تُستخدم لنقل أسلحة غير قانونية إلى "إسرائيل". وتندرج هذه الظاهرة ضمن اتجاه مقلق يتمثل في سرقة مئات قطع السلاح من قواعد "الجيش" الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب عام 2023.

ويأتي تقرير "هآرتس"، وسط الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي والسيادة السورية والتي توسّعت منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تتوغل الدوريات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وتطلق قذائفها المدفعية ونيران رشاشاتها، فضلاً عن هدم بعض الأبنية وإحراق الأراضي الحرجية.