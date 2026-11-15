نهاد أبو غوش لوطن: الاستقلال والحاجة إلى ثورة في الثورة

يحيي الفلسطينيون في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام ذكرى إعلان الاستقلال، الذي صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة التي انعقدت في الجزائر بين 12 إلى 15 من تشرين الثاني عام 1988.

جاءت الدورة في ذروة الانتفاضة الوطنية الكبرى، وبعد نحو عام من اندلاعها، وبالتالي جاء الإعلان عن قيام دولة فلسطين، بمثابة إعلان لأهداف النضال الوطني الفلسطيني الذي كان قد اكتسب دعما دوليا رسميا وشعبيا غير مسبوق، بفعل هذا النمط الجماهيري الشعبي الذي جسدته الانتفاضة كحالة نضالية شعبية دائمة ومتواصلة، تتميز بمشاركة مئات ألوف البشر في فعالياتها اليومية.

شملت فعاليات النضال الانتفاضي كل جوانب حياة الفلسطينيين، ولم تقتصر على المظاهرات والمواجهات مع جنود الاحتلال: فحين أغلقت سلطات الاحتلال الجامعات والمدارس، ردّت الانتفاضة بتنظيم فعاليات التعليم الشعبي. وحين حرم الاحتلال المدن والمخيمات والقرى من الخدمات، رد الفلسطينيون بتنظيم فعاليات العمل التطوعي. واعتقل آلاف الشبان وأرباب الأسر، فنشأت حالة من التكافل الاجتماعي سدّت غياب المعيلين. وكان منع التجول يفرض على أحياء وقرى بكاملها، فكان الناس يجدون خبزهم ومؤونتهم على أبواب بيوتهم. وتشكلت مؤسسات عامة هي أشبه بوزارات حقيقية تحت الاحتلال، ومثّلت القيادة الموحدة للانتفاضة نموذجا فريدا للعلاقة بين القيادة والشعب. تعلن القيادة برنامج فعالياتها الأسبوعي فيستجيب الناس بكل قناعة وثقة وطيب خاطر. ونجحت الانتفاضة في تطهير المجتمع الفلسطيني من الآفات الوطنية والاجتماعية بدءا من العملاء وصولا للمخدرات وجرائم السرقة. وهكذا جسدت الانتفاضة نموذج النضال الشعبي بمعنى الكلمة، وليس النضال النخبوي الذي يعتمد على ما يقوم به حفنة من الثوار المحترفين أو المنعزلين في الجبال، ويكتفي الشعب بالتصفيق لهم.

في ختام جلسات دورة المجلس الوطني، تلا الرئيس ياسر عرفات بصوته المتهدج والشديد التأثر، إعلان الاستقلال الذي صاغه شاعرنا الفلسطيني الكبير محمود درويش، وكان ذلك بحضور الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد وعشرات الضيوف من أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي حركات التحرر. وعلى أرضية هذا النضال الجماهيري الجسور في الأرض المحتلة، وإعلان الاستقلال الذي رأت فيه كثير من الأوساط الدولية برنامجا واقعيا قادرا على مخاطبة العالم بأسره بحقوق الشعب الفلسطيني وأهداف نضاله، ومن خلال لغة تنسجم تمام الانسجام مع القانون الدولي والشرعية الدولية، توالت الاعتراف بدولة فلسطين، من الجزائر أولا، ثم من عشرات الدول العربية والإسلامية والأفريقية ودول الكتلة الاشتراكية، ووصل عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى نحو مائة دولة، قبل موجة الاعترافات الأخيرة في السنوات القليلة الماضية.

لكن مياها كثيرة جرت ومرّت من تحت الجسور، فإعلان الاستقلال الذي كان اشبه ببوصلة نضالية لتحديد أهداف النضال واستقطاب الدعم الدولي، تحول إلى مناسبة تذكر الفلسطينيين بواقعهم المأساوي تحت الاحتلال، والذي يوحي أن الاستقلال الحقيقي يبتعد ولا يقترب. وأن إعلان الاستقلال والاحتفال به هو أبعد ما يكون عن الحقيقة التي تشكلها يوميا آلة الدمار والموت بالقتل والقصف والتفجيرات والاغتيالات والبلدوزرات وميليشيات المستوطنين، إلى الدرجة التي بات فيها هم المواطنين الفلسطينيين يتركز على البقاء، سواء البقاء على قيد

الحياة كما في غزة المنهكة والمثخنة بالألم والموت والجراح، أو في الضفة حيث يتهدد الناس خطر التهجير سواء التهجير الداخلي أو التهجير العام.

لم يكن ابتعاد حلم الاستقلال مجرد قدر وسوء طالع، بل هو نتيجة منطقية وحتمية لعوامل كثيرة من بينها تبديد الطاقات الداخلية بسبب الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وسوء توظيف عناصر القوة الفلسطينية، وغلبة المصالح والحسابات الذاتية والفئوية والأنانية على المصالح العامة والوطنية، وطغيان منطق السلطة بكل امتيازاتها وهيلمانها ونفوذها ومنافعها على منطق الثورة بما تنطوي عليه من استعدادات للتضحية وتغليب المصالح العليا.

ثمة من يتهم العوامل الخارجية في حرف مسير العمل الفلسطيني وتعقيد مهمات الاستقلال بسبب الانحياز الأميركي المطلق، وضعف الدعم العربي والإسلامي وانهيار جبهات المناصرة الدولية، ونشوء مصالح قُطْرية ومحاور عربية بات بعضها يرى في إسرائيل صديقا لها وحليفا محتملا ويرى في الفلسطينيين وقضيتهم عبئا على المصالح القُطْرية لكل بلد وشعب. وقد تكون هذه الحسابات والعوامل صحيحة جزئيا إذا قيست من زاوية مصالح الفئات الحاكمة، ولكنها حتما لا يمكن لها أن تؤثر في الحالة الفلسطينية من دون أن تكون هذه الحالة عينها جاهزة لاستيعابها ومهيّأة للتأثر بها وغير محصنة ولا موحدة.

هدف الاستقلال الفلسطيني كان وما يزال حلما مشروعا وواقعيا وممكنا، بل وضروريا لاستقرار المنطقة والعالم أجمع، ولكنه بحاجة ماسّة إلى إعادة بناء مسارات النضال والأداء السياسي الفلسطيني بما يبعث الحياة في أوصال الأطر التنظيمية والقيادية، ويجدد الخطاب وأدوات العمل والنضال، ويعيد بناء العلاقة بين المؤسسات القيادية وشعبها، وما بين فصائل الحركة الوطنية جميعها، وبما يمكن من إجادة اختيار الأشكال النضالية الأنسب لكل مرحلة.

هدف الاستقلال بحاجة إذن إلى ثورة في الثورة