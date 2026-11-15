تشييع رفات 70 شهيدا انتشلوا من تحت الأنقاض شمال غزة

وطن للأنباء: شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الأحد، رفات وجثامين 70 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض المباني والمنازل المدمرة بفعل قصف الاحتلال منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وافادت مصادر محلية، بأن مواطنين وطواقم محلية قاموا بانتشال نحو سبعين جثمانا منها ستون جثمانا معلومة الهوية، وسط معيقات وصعوبات ونقص الإمكانيات والمعدات اللازمة لعمليات رفع الركام والأنقاض التي تحتها رفات شهداء.

وشملت عمليات الانتشال مناطق الحاكورة ومحيط المدارس في مخيم جباليا، إلى جانب مواقع متفرقة في بيت لاهيا، وعُثر على جثامين تعود إلى عائلات أبو وردة ونبهان واليازجي ومسعود والدبس.

وتعيد هذه المشاهد تسليط الضوء على مأساة آلاف العائلات التي تنتظر العثور على أبنائها ودفنهم، بعدما بقيت جثامينهم تحت أنقاض المنازل والأحياء السكنية التي دمرها قصف الاحتلال، في ظل محدودية إمكانات فرق الإنقاذ وصعوبة الوصول إلى كثير من المواقع.

وتتواصل بين الحين والآخر عمليات انتشال الجثامين والرفات من تحت أنقاض المباني المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع، بالتعاون بين جهات محلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما يعيق الاحتلال عمليات الانتشال في المناطق الواقعة ضمن ما يُسمى «الخط الأصفر»، شرقي طريق صلاح الدين الرئيسي، والخاضعة لسيطرته.

ويُشار إلى أن نحو 8 آلاف جثمان ورفات لا تزال تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.