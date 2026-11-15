"مكعبات الموت" فوق أسطح المنازل.. مسيّرات الاحتلال تحاصر سكان غزة بمتفجرات لا يمكنهم التعامل معها

وطن للأنباء: من السماء تأتي المتفجرات، وعلى أسطح المنازل تستقر، ثم تتحول إلى انفجارات عنيفة قد تمحو مربعات سكنية كاملة. وسيلة جديدة يواصل جيش الاحتلال استخدامها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، لتضيف تهديداً آخر إلى حياة السكان، الذين باتوا يخشون حتى الأجسام التي تسقط فوق منازلهم ولا تنفجر فوراً.

منذ أيام، تنفذ طائرات الاحتلال المسيّرة من طراز "كواد كابتر" عمليات إسقاط لمكعبات وصناديق محملة بالمتفجرات فوق منازل المواطنين، خصوصاً في المناطق الشرقية المحاذية لما يعرف بـ"الخط الأصفر"، في أسلوب يثير حالة من الهلع بين السكان، ويدفع عائلات إلى مغادرة منازلها خشية انفجار هذه الأجسام في أي لحظة.

وتعيد هذه المشاهد إلى الأذهان عمليات إنزال المساعدات الإنسانية جواً خلال أشهر المجاعة، حين كان المواطنون يركضون خلف المظلات بحثاً عن الطعام، رغم المخاطر التي رافقت تلك العمليات وما تسببت به من إصابات ووفيات.

لكن المفارقة القاسية أن ما كان الغزيون يترقبون وصوله من السماء أملاً في الحصول على لقمة تسد جوعهم، باتوا اليوم يفرون منه خشية أن يحمل الموت والدمار إلى منازلهم.

وتكمن خطورة هذه الوسيلة في أن الأجسام المتفجرة قد تستقر فوق أسطح المنازل دون أن تنفجر مباشرة، ما يجعل السكان أمام خطر مستمر، ويحول محيط هذه المنازل إلى مناطق مهددة لا يمكن التعامل معها دون تدخل فني متخصص.

الدفاع المدني: أجسام قد تنفجر في أي لحظة

ويحذر رئيس قسم الإعلام في جهاز الدفاع المدني بغزة علي حواس، من خطورة المواد المتفجرة التي تلقيها طائرات الاحتلال على منازل المواطنين، مؤكداً أن السكان لا يمتلكون القدرة الفنية على التعامل معها أو إزالة مخاطرها بمفردهم، لا سيما أن بعض هذه الأجسام قد لا ينفجر فور سقوطه.

ويوضح حواس، أن عدم انفجار الجسم المتفجر فور سقوطه لا يعني زوال الخطر، إذ قد يظل قائماً وقابلاً للانفجار في أي لحظة، بما يهدد حياة كل من يقترب منه أو يحاول تحريكه.

ويدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من هذه الأجسام أو لمسها عند العثور عليها، والاتصال مباشرة برقم الطوارئ للدفاع المدني (102)، أو غرفة العمليات المركزية على الرقم (109)، للإبلاغ عن وجودها وإتاحة المجال للجهات المختصة للتعامل معها.

ويشدد على ضرورة إبعاد الأطفال وكل من قد يعبث بهذه المواد، وعدم محاولة تفكيكها أو نقلها أو التعامل معها بصورة فردية، نظراً إلى خطورتها وعدم امتلاك المواطنين الخبرة والإمكانات اللازمة للتعامل مع الذخائر غير المنفجرة.

ويشير حواس إلى أن طواقم الدفاع المدني تستطيع الوصول إلى الأجسام المتفجرة الموجودة داخل المدن والمناطق المصنفة آمنة والبعيدة عن الخط الأصفر، حيث تعمل على إحاطة الذخائر ووضع طوق أمني حولها لإبعاد المواطنين عن مناطق الخطر.

الخط الأصفر يعطل وصول فرق إزالة المتفجرات

لكن المشكلة الأكثر تعقيداً تتعلق بالمناطق المحاذية للخط الأصفر، حيث لا تستطيع طواقم الدفاع المدني الوصول إليها حتى الآن للتعامل مع هذه المكعبات والمتفجرات.

ويوضح حواس أن دخول الطواقم إلى تلك المناطق يتطلب تنسيقاً مباشراً مع المؤسسات الدولية، التي تتولى بدورها التنسيق مع الجانب الآخر والحصول على الموافقات اللازمة للسماح لها بالوصول.

ويضيف أن طبيعة الوضع الميداني تجعل دخول هذه المناطق محفوفاً بالمخاطر، في ظل عدم قدرة الطواقم على معرفة ما إذا كانت هناك أجسام متفجرة أو ذخائر ومخلفات غير منفجرة، الأمر الذي يمنع الجهاز من المخاطرة بحياة عناصره وإرسالهم إلى مناطق مصنفة خطرة.

ويلفت إلى أن التعامل الفني مع هذه المعدات والذخائر غير المنفجرة يقع أساساً ضمن اختصاص وحدة مكافحة المتفجرات التابعة للشرطة، فيما يقتصر دور الدفاع المدني، وفق الإمكانات وظروف الوصول المتاحة، على تأمين المواقع وإبعاد المواطنين عن مصادر الخطر.

ويؤكد أن المواد التي تلقيها طائرات "كواد كابتر" فوق المنازل قد تحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، ويمكن أن تنفجر بمجرد ملامسة جسم لها أو لأسطح المنازل، مشيراً إلى أن انفجارها قد يتسبب بدمار هائل يصل إلى محو مربع سكني كامل.

ويحذر من أن المواطنين القاطنين قرب الخط الأصفر يواجهون خطراً دائماً بالإصابة أو الموت، في ظل استمرار إسقاط هذه الأجسام وتعذر وصول الفرق المختصة لإزالتها.

من الزيتون إلى خان يونس.. مكعبات تستهدف المنازل

ميدانياً، تكررت عمليات إسقاط هذه المتفجرات في مناطق شرقي قطاع غزة، ولا سيما حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، حيث شهد شارعا فتوح والسكة عمليات إنزال متكررة لصناديق ومكعبات متفجرة فوق منازل المواطنين.

كما امتدت العمليات إلى محيط مستشفى دار السلام شمال شرقي خان يونس، ومناطق شرقية أخرى في القطاع.

وأفادت مصادر محلية بتنفيذ قوات الاحتلال عشرات عمليات تفجير للمكعبات التي ألقتها طائرات "كواد كابتر" في محيط مستشفى دار السلام، وسط حالة من الهلع بين المواطنين وموجات نزوح من المناطق المستهدفة.

وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أفادت مصادر محلية وشهود عيان، بإلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية كبيرة من طراز "كواد كابتر" صناديق متفجرة على أسطح عدد من المنازل القريبة من الخط الأصفر في حي الزيتون، تمهيداً لتنفيذ عمليات نسف واسعة، ما دفع عائلات إلى إخلاء منازلها والنزوح نحو المناطق الغربية من مدينة غزة.

كما دوت انفجارات ناجمة عن تفجير مكعبات متفجرة ألقتها طائرات "كواد كابتر" قرب مستشفى دار السلام شرقي خان يونس، في مؤشر على اتساع نطاق استخدام هذه الوسيلة في مناطق مختلفة من القطاع.

الأمم المتحدة توثق ضحايا لمتفجرات أسقطتها مسيّرات

ولا يقتصر خطر هذه الأجسام على الوقائع الأخيرة، إذ سبق أن وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) حادثة مروعة ناجمة عن جسم متفجر أسقطته طائرة مسيّرة من طراز "كواد كابتر" في قطاع غزة.

وبحسب تقرير للمكتب صدر في 7 آب/أغسطس 2026، فإن امرأة تدعى ولاء، تبلغ من العمر 30 عاماً وأم لخمسة أطفال، فقدت زوجها وأطفالها وستة آخرين من أقاربها، بعدما أسقطت طائرة مسيّرة جسماً متفجراً قرب الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، دون أن ينفجر فوراً.

ووفق روايتها التي أوردها التقرير، بقيت العائلة في المكان معتقدة أنه آمن، قبل أن ينفجر الجسم بصورة مفاجئة، لتكون ولاء الناجية الوحيدة من أفراد عائلتها، بعدما أصيبت بجروح خطيرة وخضعت للعلاج قرابة خمسة أشهر في مستشفى القدس.

وتعكس هذه الحادثة خطورة الأجسام المتفجرة التي لا تنفجر فور إسقاطها، إذ قد تتحول إلى تهديد مؤجل يطال المدنيين حتى بعد مغادرة الطائرات المسيّرة للمكان.

وفي السياق ذاته، أورد التقرير الأممي، استناداً إلى بيانات دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، تسجيل 580 حادثة مرتبطة بالذخائر المتفجرة في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفرت عن مقتل 274 شخصاً وإصابة 1,134 آخرين.

كما أشار إلى أن الشركاء العاملين في مجال إزالة مخاطر المتفجرات نفذوا 3,199 عملية تقييم ميداني لتحديد الأجسام الخطرة ووضع علامات تحذيرية حولها، وحددوا ووثقوا 1,052 قطعة من الذخائر المتفجرة، في ظل انتشار واسع للتلوث بالذخائر في مختلف أنحاء القطاع، وعدم حصول الفرق المختصة على الأذونات اللازمة لنقل هذه المخلفات أو التخلص منها بأمان.

المكتب الإعلامي الحكومي: تكرار الاستهداف يكشف نمطاً خطيراً

من جانبه، يحذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة من خطورة إسقاط الأجسام والمكعبات المتفجرة بواسطة الطائرات المسيّرة على أسطح منازل المواطنين في المناطق السكنية المحاذية للخط الأصفر.

ويقول الثوابتة، إن ما يجري يمثل تطوراً بالغ الخطورة في طبيعة التهديدات التي يتعرض لها المدنيون، إذ لم تعد المخاطر مقتصرة على إطلاق النار والقصف والتدمير المباشر، بل امتدت إلى إسقاط أجسام متفجرة على أسطح المنازل، بما يضع حياة السكان وأمنهم وسلامتهم أمام خطر مباشر ومتجدد.

ويشير إلى تكرار هذه الحوادث للمرة الخامسة في منازل المواطنين بمنطقتي شارعي فتوح والسكة شرقي حي الزيتون، معتبراً أن هذا التكرار يثير مؤشرات جدية بشأن وجود نمط متكرر يستهدف المناطق السكنية القريبة من الخط الأصفر.

ويؤكد أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على احتمال وقوع إصابات أو خسائر بشرية ومادية مباشرة، بل تمتد إلى خلق بيئة دائمة من الخوف والترقب بين السكان، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن، ودفع العائلات إلى مغادرة منازلها في ظل انعدام البدائل السكنية الآمنة وتفاقم أزمة النزوح في القطاع.

ويطالب الثوابتة بتوثيق هذه الوقائع والتحقيق في طبيعة الأجسام المتفجرة ومكوناتها وآلية إسقاطها، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل، وإيفاد فرق فنية متخصصة لفحص هذه الأجسام وتوفير الحماية للمدنيين.

تحذيرات حقوقية من استخدام المتفجرات لتهجير السكان

وعلى الصعيد الحقوقي، يرى المختص بحقوق الإنسان مصطفى إبراهيم، أن عمليات إنزال الصناديق المتفجرة على منازل المواطنين تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معتبراً أنها قد ترقى إلى جريمة حرب تستوجب التحقيق والمحاسبة.

ويشير إبراهيم إلى أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية خاصة للمدنيين وممتلكاتهم، ويلزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالسكان.

ويطرح تساؤلات بشأن دوافع استهداف المنازل بهذه الطريقة، خصوصاً في المناطق التي يقول إنها لا تشهد أعمالاً قتالية مباشرة، محذراً من أن استخدام المتفجرات لإحداث دمار واسع وإثارة الخوف بين السكان قد يساهم في دفعهم إلى مغادرة مناطق إقامتهم.

ويرى أن هذه الممارسات تأتي في سياق استمرار تدمير ما تبقى من البنية السكنية في القطاع، وتفاقم أزمة النزوح، في وقت يفتقر فيه السكان إلى البدائل الآمنة والمأوى الملائم.

وبينما يواصل الاحتلال إسقاط المكعبات والصناديق المتفجرة من الجو، يجد سكان المناطق الشرقية في غزة أنفسهم أمام تهديد لا يمكنهم دفعه أو التعامل معه بإمكاناتهم المحدودة؛ فالجسم الذي يستقر فوق سطح المنزل قد لا ينفجر في لحظته، لكنه يظل قادراً على تحويل المكان إلى ساحة موت في أي وقت، فيما تقف الطواقم المختصة عاجزة عن الوصول إلى مناطق واسعة بسبب القيود والمخاطر الميدانية.

المصدر: "وكالات"