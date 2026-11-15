حرب إيران تعيد رسم حسابات ترمب بشأن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا

وطن للأنباء: تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية التراجع عن خططها بشأن خفض قواتها المنتشرة في قواعدها العسكرية في أوروبا، في خطوة تهدف بالأساس إلى تعزيز موقفها في الشرق الأوسط في ظل استمرار النزاع مع إيران، في وقت تبدي فيه موسكو تشددا بشأن الترتيبات الأمنية في أوروبا لما بعد الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، عن مصادر مطلعة على هذا الملف، أن مراجعة الانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا تستهدف تقليصا لأعداد الجنود أقل مما كان يخشاه القادة الأوروبيون.

زيادة الإنفاق الدفاعي

وأرجعت الوكالة نقلا عن تلك المصادر، أن قرار الإدارة الأمريكية يأتي بعد ترحيب واشنطن بزيادة الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما يعني تخفيف الأعباء المالية عن الولايات المتحدة في تمويل نفقات الدفاع عن دول الحلف.

لكن لا يرتبط القرار بهذا العامل فحسب، ففضلا عما كشفت عنه المصادر نفسها، أصبح اعتماد البنتاغون على القوات المتمركزة في أوروبا أكثر أهمية اليوم للإبقاء على النفوذ الكامل في الشرق الأوسط حيث لا يزال مصير الحرب على إيران معلقا مع تعثر مفاوضات السلام وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي.

ويأتي الإبقاء على العدد الأكبر من الجنود الأمريكيين، في وقت يسعى فيه الأوروبيون إلى تعزيز موقفهم ضمن المحادثات الجارية مع موسكو للتوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا دون تنازلات تطال المصالح الأمنية لدول التكتل، وسط مخاوف من تنوع أساليب الحرب الهجينة التي تقودها روسيا.

ولم تفضِ المحادثات الثلاثية الأولى منذ فبراير/شباط، إلى تقدم حاسم نحو تسوية النزاع الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها أتاحت لكل الأطراف الاتفاق على ضرورة إشراك الأوروبيين في المفاوضات المقبلة.

وكان الحلفاء الأوروبيون يخشون في السابق أن تقدم الولايات المتحدة على خفض يصل إلى 25 ألف جندي، لكن من المرجح الآن أن لا يتجاوز حجم الخفض 5 آلاف جندي، بحسب ما ذكره أحد المصادر.

لكن يظل القرار النهائي بيد الرئيس دونالد ترمب، الذي انتقد مرارا وتكرارا الحلفاء الأوروبيين لعدم تقديمهم الدعم للولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب ضد طهران.

أهمية لوجيستية

ويبلغ تعداد الجنود الأمريكيين في القواعد العسكرية بأوروبا حوالي 80 ألف جندي. وتستضيف ألمانيا وحدها منذ عام 1945 حوالي نصف هذا العدد، مما يجعلها مركزا لوجيستيا وعملياتيا لا يمكن استبداله بسهولة.

وتعد قاعدة رامشتاين الجوية في ولاية راينلاند بفالتس القلب النابض للنقل الجوي العسكري العالمي، حيث تمر عبرها الإمدادات الموجهة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، تحتضن مدينة لاندشتول أكبر مستشفى عسكري أمريكي خارج الحدود، وهو مرفق حيوي لعلاج الجنود المصابين في العمليات الخارجية.

وإلى جانب هذه المرافق، تبرز مراكز قيادة إستراتيجية في مدن شتوتغارت وفيسبادن، ومن أهمها القيادة الأمريكية في أفريقيا، فضلا عن مركز غرافينوهر في ولاية بافاريا، الذي يعد أكبر مركز تدريب أمريكي في أوروبا.

وفي وقت سابق من هذا العام، طرحت خطة سحب أعداد من الجنود الأمريكيين إبان الحملة العسكرية الأمريكية على إيران، بعد اتهامات ساقتها إدارة الرئيس ترمب ضد دول الاتحاد الأوروبي أساسا بالتقاعس في الانضمام إلى الحملة.

وإلى جانب ألمانيا، تحدثت "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن نقاشات فعلية داخل الإدارة الأمريكية لسحب أجزاء من القوات المنتشرة في دول أخرى رئيسية، مثل فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

واعتمد ترمب أيضا على شعاره "أمريكا أولا" وراء تمرير خططه للحد من الإنفاق العسكري الموجه لتأمين حلفائه في الناتو، وفرض مقابل ذلك ضغوطا على الدول الأعضاء لزيادة موازنة الدفاع إلى نسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أحدث إرباكا كبيرا داخل الحلف وأيقظ شكوكا في العواصم الأوروبية بشأن مستقبل الدفاع المشترك بين ضفتي الأطلسي.

عائق التجديد النصفي

وكان الكونغرس قد أقر العام الماضي تشريعا يقيد قدرة وزارة الحرب على خفض أعداد القوات الأمريكية في أوروبا، إذ منع البنتاغون من تقليص القوات إلى ما دون 76 ألف جندي، أو التخلي عن قواعد عسكرية، أو سحب معدات رئيسية، دون التشاور مع الحلفاء وإجراء تحليل دقيق للمخاطر المترتبة على ذلك.

وتتضمن المراجعة الجارية تقييما للمخاطر أعده أليكسوس غرينكيفيتش، القائد الأعلى لقوات الناتو ورئيس القيادة الأمريكية في أوروبا، إلى جانب آراء مفصلة من حلفاء الناتو، وهي عناصر يمكن للإدارة استخدامها للادعاء بأنها استوفت المتطلبات التشريعية.

غير أن السيطرة المقبلة للديمقراطيين على الكونغرس بعد فوزهم بانتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري -وهو ما سيمنحهم السيطرة على الإنفاق الحكومي- من شأنه أن يحد من قدرة ترمب على إجراء تخفيضات كبيرة.

المصدر: الجزيرة + وكالات