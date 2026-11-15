"أنتم كلاب.. يجب أن تموتوا".. جندي إسرائيلي ينكل بمرضى السرطان وغسيل الكلى على حاجز حزما

وطن للأنباء: في انتهاك جديد للحقوق الإنسانية والطبية، اقتحم جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حافلة تابعة لمستشفى المطلع في القدس، تقل مرضى مصابين بالسرطان وآخرين يخضعون لغسيل الكلى، أثناء مرورها عبر حاجز حزما العسكري، شمال شرق القدس، وانهال على ركابها بالشتائم والتهديدات، قائلاً لهم حرفياً: "أنتم كلاب، يجب أن تموتوا جميعاً".

وقالت مصادر لـ"وطن للأنباء"، إن جميع ركاب الحافلة كانوا من المرضى الذين يحملون تصاريح رسمية للعلاج في مستشفى المطلع، وكانوا في طريقهم لتلقي خدمات طبية متخصصة، قبل أن يتعرضوا لهذا الاعتداء والإهانة على الحاجز العسكري.

وبحسب إفادات المرضى وسائق الحافلة، صعد جندي واحد على الأقل إلى داخل الحافلة، ووجّه للركاب عبارات مهينة وتحريضية تضمنت تهديدات صريحة بالموت، في مشهد يعكس حجم التنكيل الذي يتعرض له المرضى الفلسطينيون على حواجز الاحتلال العسكرية، حتى خلال تنقلهم لتلقي العلاج.

ولم يتمكن أي من المرضى من توثيق الحادثة بالتصوير، خشية تعرضهم لمزيد من التنكيل أو الاعتداء من جنود الاحتلال، أو اتخاذ التصوير ذريعة لحرمانهم من تصاريح العلاج، التي يخضع الحصول عليها لقيود وإجراءات عسكرية معقدة.

وأضافت المصادر أن المرضى وسائق الحافلة تواصلوا مع إدارة المستشفى عقب الحادثة، وأبلغوها بما تعرضوا له من إهانات وتهديدات داخل الحافلة.

وتسلط الحادثة الضوء مجدداً على الانتهاكات التي تطال حق المرضى الفلسطينيين في الوصول الآمن والمنتظم إلى المؤسسات الصحية، إذ لا تقتصر معاناتهم على القيود والتأخيرات المفروضة على تنقلهم عبر الحواجز العسكرية، بل تمتد إلى الإهانة والترويع والمساس بكرامتهم الإنسانية، رغم ظروفهم الصحية الصعبة وحاجتهم الملحّة إلى العلاج.

كما تثير الواقعة تساؤلات بشأن الضمانات المفترضة لحماية المرضى أثناء تنقلهم لتلقي الرعاية الطبية، ومدى احترام سلطات الاحتلال لحقوقهم الإنسانية والطبية، في وقت يفترض فيه أن تكون الأولوية لتسهيل وصولهم إلى العلاج، لا تعريضهم للتهديد والإذلال.