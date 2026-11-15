بقائي: إيران لن تتنازل عن سيادتها وأي اعتداء سيُقابل برد حاسم

وطن للأنباء: أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، الأحد، أن بلاده لن تتنازل عن حقها ولا عن سيادتها، لافتاً إلى أنّ طهران باتت تشكك بالدعوات إلى الدبلوماسية.

وقال بقائي إنّ أي اعتداء سيُقابل برد حاسم، مضيفاً: "لن نتخلى عن الدفاع عن إيران ولن نقصر في هذا الجانب"، لافتاً إلى أنّ "ايران استخدمت كثيراً السبل الدبلوماسية ولن تخاف الحرب ولن تعول على أحد وهي تسير بطريق تأمين مصالح شعبها العليا".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبرنامج النووي السلمي

واتهم بقائي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ "اتجاه منحاز لأميركا والكيان الصهيوني"، مؤكداً أن "صياغة تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي حسب مشيئة الغرب وهذا أمر متعمد".

ولفت إلى أن قرارات الوكالة لم تحصل على الموافقة الشاملة في مجلس الأمن والأمم المتحدة، مؤكداً تمسك إيران ببنود ووثائق الوكالة وحقها المطلق في البرنامج النووي السلمي رغم الضغوط الإعلامية الأميركية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوكالة الذرية مضطرة للاعتراف والإقرار بأن الاعتداء على المنشآت النووية الإيرانية هو اعتداء غير شرعي ومخالف للقوانين. وأضاف أن الوكالة ذكرت في تقاريرها أن العدوان الأميركي أوجد ظروفاً غير مسبوقة مما صعّب أمر حضور المفتشين إلى المنشآت الإيرانية.

مسؤولية الدول المجاورة والمطالبة بالغرامات المالية

وفيما يتعلق بموقف دول الجوار خلال الحرب، شدد بقائي على أن إيران لم تستهدف سيادة الدول المجاورة ولم تعتدِ على أحد، بل استهدفت القواعد الأميركية الموجودة فيها.

وأشار إلى أن القواعد الأميركية المدمرة تُعد دليلاً دامغاً على أن بعض الدول ساعدت واشنطن وجعلت أجواءها وأراضيها مفتوحة أمامها للاعتداء على إيران.

وأكد بقائي أن هذه الدول شاطرت أميركا في العدوان البشع على الشعب الإيراني، قائلاً: "نحن من يريد الغرامات منها".

وعلى صعيد آخر، أوضح أن التواصل مع الجانب العراقي مستمر لبحث قضايا تخص مصالح البلدين وهواجسهما كأمن الحدود والعلاقات الاقتصادية، مؤكداً أن الصداقة بين إيران والعراق ليست وليدة الساعة.

السياسات الأميركية والدبلوماسية

وبشأن العلاقة مع واشنطن، قال بقائي إن الولايات المتحدة هي المسبب في كل ما يحدث الآن وما حصل في الماضي، لافتاً إلى أنها حاولت جعل الدبلوماسية فخاً للعدوان العسكري الغاشم، وأن إيران خُدعت مرتين وباتت تشكك في الدعوات للمفاوضات.

وأضاف أن واشنطن لا تؤمن بالشعارات التي تطلقها بشأن الإنسانية وتنتهك الأعراف الدولية، مؤكداً عدم الاكتراث للخلافات بين المسؤولين الأميركيين لكونها ستنتقل لسياساتهم ولا فرق بينهم.

وتساءل بقائي مستنكراً التدخلات الأميركية في شؤون المنطقة: "أميركا تبعد جغرافياً عن المنطقة لماذا تتدخل في علاقاتنا وعلاقة إيران ولبنان؟ تطورات المنطقة وعلاقات الشعوب لا تخص أميركا".

كما لفت إلى أن إيران كانت على اتصال مع كافة الجهات بالمنظمة الدولية منذ بدء العدوان لضمان نقل البضائع الخاصة بالأمن الغذائي.

نفي الهجمات السيبرانية ضد أوروبا

ورداً على مزاعم التدخل بهجمات سيبرانية في الغرب، نفى بقائي ذلك قطعياً، قائلاً: "عليهم معالجة منظوماتهم ولا علاقة لإيران بذلك". وطالب الأوروبيين والفرنسيين بترك هذه الأساليب ووقف "آلية اتهام إيران السخيفة"، مشيراً إلى أن الأوروبيين اعتادوا توجيه تهم فارغة دون تقديم أي دليل.

وفي ختام تصريحاته وحول القمة المزمع عقدها في الصين، أكد بقائي أن العلاقات الدبلوماسية مستمرة مع مختلف الدول في مجالات عدة. وشدد على أن روسيا والصين حليفتان استراتيجيتان لإيران وتدركان مواقفها، مؤكداً أن المشاورات معهما مستمرة بشكل وثيق.