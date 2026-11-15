تصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة.. مهاجمة مزارعين ومنازل وإحراق خيمة والاعتداء على مركبات

وطن للأنباء: صعّد مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وشملت مهاجمة المزارعين ومنعهم من قطف الزيتون والاستيلاء على محاصيلهم ومعداتهم، ومهاجمة منازل وتحطيم مركبات، إلى جانب إحراق خيمة في تجمع بدوي ورعي الأغنام بين مساكن المواطنين.

اعتداءات على المزارعين وممتلكاتهم في بيت لحم ونابلس

في بيت لحم، هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مزارعين في منطقة وادي أبو نجيم جنوب المدينة، فيما شهدت حديقة الشهداء جنوب قرية المغير، شمال شرقي رام الله، وجود رعاة تابعين للمستوطنين.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون فجر اليوم منزل المواطن مطيع سليم قطيش في منطقة الحرايق ببلدة بيتا جنوب المدينة، وحطموا مركبتين تعودان لمواطن آخر في محيط المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن منطقة الحرايق تتعرض لاعتداءات متكررة وشبه يومية من المستوطنين، تشمل مهاجمة منازل المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.

كما هاجم مستوطنون، صباح اليوم، مزارعين في بلدة بيت دجن شرق نابلس، ومنعوهم من مواصلة قطف ثمار الزيتون، واستولوا على معداتهم وكميات من المحصول، لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة، واعتدت على المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم، قبل أن تمنعهم من استكمال قطف الزيتون وتسلبهم المعدات والثمار التي جمعوها.

إصابة مواطن واعتقال ثلاثة شبان في المغير وسلواد

وفي رام الله، أصيب مواطن بجروح جراء هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين عند المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرقي المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من القرية، عقب اقتحامها ومداهمة عدد من المنازل.

وفي بلدة سلواد شرق رام الله، هاجم مستوطنون شاباً، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال البلدة وتعتقله.

كما قالت منظمة البيدر الحقوقية إن مستوطنين أحرقوا خيمة في تجمع بدوي بمنطقة المغاير، شمال شرقي بلدة دير قديس غرب رام الله، ما أدى إلى احتراقها، دون الإبلاغ عن إصابات.

وأشارت المنظمة إلى أن التجمع يتعرض لاعتداءات متكررة في إطار محاولات تهجير سكانه والاستيلاء على أراضيهم.

إصابة خمسة مواطنين في هجوم على منزل جنوب الخليل

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون، مساء السبت، منزل المواطن محمد موسى شناران في منطقة واد الرخيم جنوب بلدة يطا بالخليل، وأضرموا النار في ممتلكات ورشوا الغاز على أفراد العائلة، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بالاختناق، بينهم طفلة.

كما ألحق المستوطنون أضراراً بالمنزل، وأحرقوا مركبة وخزان مياه.

وفي القدس، أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على رعي أغنامهم بين مساكن المواطنين قرب تجمع الخان الأحمر جنوب شرق المدينة المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين رَعوا أغنامهم بين مساكن عائلة التبنة في منطقة مكب السمن، قرب الخان الأحمر، في خطوة استفزازية تستهدف مضايقة أفراد العائلة والتضييق عليهم، ضمن سلسلة من الممارسات الرامية إلى زيادة الضغوط عليهم ودفعهم إلى الرحيل عن مساكنهم وأراضيهم.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، وسط حماية ومساندة من قوات الاحتلال.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، شهد شهر تشرين الأول/أكتوبر أعلى عدد من هجمات المستوطنين منذ بدء توثيقها عام 2006، بواقع 467 هجمة.