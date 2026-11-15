الأردن: محكمة أمن الدولة تقضي بإعدام منفذي الهجوم على كنيسة الكرك

وطن للأنباء: أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن صباح اليوم الأحد قرارها القاضي بإعدام منفذي الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك (جنوبي المملكة) في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن المحكمة قررت تجريم المتهمين بعد إدانتهم بجملة من التهم، شملت القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وذلك في تسع حالات، إلى جانب القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك في حالتين.

وشملت التهم أيضا حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة، فضلا عن الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وذلك استنادا إلى أحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

كما تم تجريم أحد منفذي الهجوم بتقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية، خلافا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته.

وبحسب القرار القضائي، استندت المحكمة في أحكام الإدانة إلى مواد قانونية تتعلق بالاشتراك في الجرائم الإرهابية، واستخدام الأسلحة والذخائر، وتمويل الأنشطة الإرهابية.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر قابل للتمييز، ويُعد مميزا بحكم القانون أمام محكمة التمييز الأردنية.

وكانت محكمة أمن الدولة قد بدأت النظر في القضية يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إذ عقدت جلستها الأولى وتلت لائحة الاتهامات، واستمعت إلى إجابات المتهمين عن التهم المسندة إليهم، وقررت تعيين محامين للدفاع عنهم وفقا لأحكام القانون.

وفي الجلسة الثانية، التي عُقدت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، مثل المتهمان ببيع الأسلحة حضوريا أمام هيئة المحكمة، فيما شارك المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن إجراءات المحاكمة عن بُعد.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال شهود عيان من ذوي الضحايا والمصابين، الذين تعرفوا، وفق ما ورد في مجريات المحاكمة، على المتهمين بإطلاق النار على المشاركين في مراسم تشييع داخل الكنيسة.

واختُتمت جلسات المحاكمة الأربعاء الماضي، بعد الاستماع إلى شهود النيابة العامة ومرافعات أطراف القضية، قبل رفع الملف للتدقيق تمهيدا للنطق بالحكم.

المصدر: الجزيرة + وكالة الأنباء الأردنية (بترا)