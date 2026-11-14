أنقذوا خيام غزة.. من شتاء قاس وحرب الإبادة

كتب دكتور غسان الشامي: الفلسطينيون في قطاع غزة يتقسامون وجعهم وآلامهم، ويتساندون في مواجهة قسوة الحياة وتحديات البقاء في غزة ، في مشهد إنساني أليم تختلط فيه معاني التضامن والتكافل بصور المعاناة اليومية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني، أنهكتهم حرب الإبادة الجماعية، وأثقلت كاهلهم تداعيات القصف والدمار والنزوح، فيما يطل الشتاء القاسي محمّلاً بالمزيد من المخاطر على آلاف العائلات التي لم تجد سوى الخيام المتهالكة مأوى لها.

في غزة، لا يتوقف نزيف الدم، ولا تنتهي فصول المأساة الإنسانية، القصف الإسرائيلي يلاحق المواطنين في كافة أماكن وجودهم، حتى المؤسسات والمرافق الطبية التي يفترض أن تكون ملاذاً آمناً للمرضى والجرحى، وكان آخر هذه المآسي استهداف مستشفى ناصر في خان يونس، وما أوقعه من شـهداء بين المواطنين وجرحى ، في مشهد يعكس حجم المخاطر التي تحيط بالمنظومة الصحية والإنسانية في القطاع، ويضاعف معاناة المرضى والجرحى الذين يبحثون عن فرصة للعلاج والحياة.

ولم تتوقف المأساة عند المستشفيات ومراكز الإيواء، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية، حتى الأفراح التي ينتظرها الفلسطينيون لتكون فسحة أمل وسط الألم لم تسلم من آلة الحرب الإسرائيلية، فقد تحولت فرحة عريس فلسطيني إلى مأساة موجعة، بعدما استهدفت قوات الاحتلال محيط صالة الأفراح، لتخيم مشاهد الحزن والفقد على يوم كان يفترض أن يكون بداية لحياة جديدة، وهكذا، باتت المناسبات السعيدة في غزة محاطة بالخوف، وأصبحت لحظات الفرح مهددة بالتحول إلى ذكريات أليمة.

إنها غزة التي يعيش أهلها على وقع المآسي المتلاحقة، ويتقاسمون الحزن مرات ومرات، لكنهم رغم كل ذلك يتمسكون بالحياة، ويواجهون الظروف القاسية بالعزيمة والإصرار والتكافل الاجتماعي، فبين الخيام والركام، وبين الألم والأمل، يواصل الغزيون محاولاتهم لترميم ما تبقى من تفاصيل حياتهم، ويؤكدون أن إرادة البقاء أقوى من محاولات اقتلاعهم من أرضهم وبيوتهم وذاكرتهم.

ومع اقتراب الشتاء واشتداد برودة الطقس وهطول الأمطار، تتفاقم معاناة النازحين الذين يعيشون في خيام لا تقيهم برد الشتاء ولا تحمي أطفالهم من مياه الأمطار والرياح، فإن هذه الخيام التي أصبحت مأوى اضطرارياً لآلاف العائلات لا توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، فيما تفتقر الأسر النازحة إلى الأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة والمواد الأساسية، حيث يجد الأطفال وكبار السن والمرضى أنفسهم أمام ظروف شديدة القسوة، في ظل نقص الإمكانات وتراجع المساعدات الإنسانية.

إن إنقاذ خيام غزة وحماية ساكنيها لم يعد مجرد مطلب إغاثي عابر، بل أصبح واجباً إنسانياً وأخلاقياً عاجلاً. فالمطلوب توفير خيام ملائمة ومقاومة للأمطار والرياح، وإدخال الأغطية والملابس الشتوية ووسائل الإيواء، وتأمين الاحتياجات الأساسية للعائلات النازحة، بعيداً عن سياسات الحصار والتقييد التي تعرقل وصول المساعدات إلى مستحقيها.

أما الواقع الصحي في غزة، فيحمل وجهاً آخر من وجوه الكارثة، حيث يواجه المرضى والجرحى نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعاني المستشفيات من تراجع قدراتها التشغيلية، فيما تتفاقم معاناة أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة بسبب عدم توفر العلاجات اللازمة. ويعيش آلاف المرضى حالة من الانتظار المؤلم، في ظل تعثر سفرهم لتلقي العلاج خارج القطاع، الأمر الذي يهدد حياتهم ويضاعف مسؤولية المؤسسات الدولية والإنسانية تجاههم.

إن غزة اليوم بحاجة إلى تحرك دولي جاد يتجاوز بيانات التضامن والإدانة، ويترجم المسؤولية الإنسانية إلى خطوات عملية توقف العدوان، وتحمي المدنيين، وتضمن تدفق المساعدات والإمدادات الطبية والإنسانية، وتفتح المعابر أمام المرضى والجرحى، وتوفر الحماية العاجلة للنازحين مع اشتداد فصل الشتاء.

نوجه نداء عاجل عاجل من غزة ..أنقذوا خيام غزة قبل أن تبتلعها الأمطار والرياح، وأنقذوا أطفالها ونساءها وشيوخها من برد الشتاء وقسوة النزوح، وأنقذوا مرضاها من الموت بسبب نقص الدواء والعلاج، فإن شعب غزة الذي واجه أقسى فصول المعاناة يستحق الحياة والأمان والكرامة، ويستحق أن يجد سقفاً يحميه ودواءً يداويه ووطناً آمناً يعيش فيه بعيداً عن القصف والخوف والتشريد.

غزة لا تحتاج إلى كلمات المواساة وحدها، بل تحتاج إلى فعل إنساني حقيقي و عاجل ينقذ الإنسان ويحمي الحياة ويعيد للأمل مكانه من بين الخيام والركام والدمار في أرجاء القطاع ..

