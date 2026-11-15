التصويت العربي يربك حسابات نتنياهو ويضعف رهاناته على انتخابات جديدة

وطن للأنباء: تتزايد التحفظات في محيط رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، على إجراء انتخابات جديدة، وسط تقديرات بأن استمرار المشاركة المرتفعة في المجتمع العربي سيحول دون حصول معسكره على أغلبية 61 مقعدًا في الكنيست، حتى إذا تحسنت نتائجه، فيما يخشى مقربون منه فقدان إحدى أبرز أدوات حملته الانتخابية الأخيرة، القائمة على التحذير من تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، بأن نتنياهو يجري منذ إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة مشاورات بشأن خياراته السياسية، وسط انقسام في محيطه بين من يدعو إلى انتخابات إضافية أملًا بتحسين نتائج الليكود، ومن يعارض هذا التوجه باعتباره غير مجدٍ في تغيير موازين القوى البرلمانية.

وتستند معارضة إجراء انتخابات جديدة إلى عاملين رئيسيين، أولهما تقديرات داخل الليكود بأن معسكر نتنياهو لن يتمكن من بلوغ 61 مقعدًا. ورغم اعتقاد نتنياهو ومقربين منه بأن المعسكر المناوئ له لن يكرر نسب التصويت التي حققها في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فإنهم لا يتوقعون تراجعًا كبيرًا فيها.

وتُرجع التقديرات داخل الليكود صعوبة تحقيق الأغلبية المطلوبة، بصورة أساسية، إلى المشاركة الانتخابية المرتفعة في المجتمع العربي، إذ يُتوقع استمرارها في حال إجراء انتخابات أخرى، بما يبقي التمثيل البرلماني للأحزاب العربية قريبًا من المقاعد الـ19 التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة.

وسجّلت نسبة التصويت في المجتمع العربي مستويات قياسية في الانتخابات الأخيرة، مقتربة من 80%، ما أسهم في حصول الأحزاب العربية على 19 مقعدًا في الكنيست. وفي ظل هذه النتائج، تسود تقديرات بأن إجراء انتخابات جديدة لن يؤدي إلى تراجع المشاركة العربية، بل قد يدفع إلى ارتفاعها أكثر.

وبحسب هذه الحسابات، فإن تراجع تمثيل الأحزاب العربية بمقعد أو أكثر لن يكون كافيًا لضمان أغلبية لأي من المعسكرين، إذ يتطلب بلوغ 61 مقعدًا تفوقًا كبيرًا بين الناخبين اليهود، لا يتمتع به أي منهما وفق التقديرات الواردة في التقرير.

ويرى بعض المقربين من نتنياهو أن انتخابات إضافية قد تمنح معسكره مقعدين أو ثلاثة، فيما يعتقد آخرون أن فرص تحقيق الأغلبية أكبر، إلا أن الاتجاه الغالب في محيط رئيس الحكومة يميل إلى استبعاد حدوث تحول انتخابي يمنحه أغلبية مستقلة.

أما العامل الثاني، فيتعلق بصعوبة تكرار الحملة الانتخابية الأخيرة، التي يعتبرها مقربو نتنياهو من أنجح حملاته خلال السنوات الماضية، بعدما تمكن من تعبئة ناخبين يمينيين كانوا مترددين في المشاركة، واستعادة أصوات من المعسكر المناوئ له في اللحظات الأخيرة.

ووفق التقرير، أدى التخويف من تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية دورًا مهمًا في حملة نتنياهو، وساهم في استمالة ناخبين من معسكر خصومه، عبر التحذير من الاعتماد على القائمة الموحدة والقائمة المشتركة في تشكيل الحكومة.

لكن هذا الخطاب قد يفقد فاعليته إذا امتنع معسكر آيزنكوت في نهاية المطاف عن تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، إذ سيعزز ذلك موقف نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، اللذين تعهدا بعدم المشاركة في حكومة من هذا النوع، ويحدّ من قدرة نتنياهو على تكرار التحذير نفسه في حملة انتخابية أخرى.

وتبرز هذه الحسابات تأثير التصويت العربي في تقديرات الليكود بشأن فرص العودة إلى صناديق الاقتراع، في وقت يتواصل فيه التحريض السياسي على الأحزاب العربية ومحاولات نزع الشرعية السياسية عنها، رغم أن حضورها البرلماني بات عاملًا أساسيًا في حسابات تشكيل الأغلبية.

وفي موازاة ذلك، نقلت "هآرتس" عن مصدر من الدائرة المقربة لنتنياهو أن خطه الأحمر في المفاوضات الائتلافية هو التنازل عن تولي رئاسة الحكومة أولًا في أي اتفاق للتناوب على المنصب.

وبحسب المصدر، قد يفضّل نتنياهو التوجه إلى انتخابات جديدة إذا طُلب منه التخلي عن الموقع الأول في التناوب، بينما سيكون تشكيل حكومة وحدة مع أحد خصومه، يتولى رئاستها في المرحلة الأولى، خيارًا أكثر قبولًا لديه من العودة إلى صناديق الاقتراع.

وفي سياق متصل، دعا وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، الأحد، إلى توافق سياسي واسع على رفض أي تعاون مع الأحزاب العربية التي وصفها بأنها "إسلامية وقومية"، متهمًا إياها بإقامة علاقات مع "أعداء إسرائيل" والعمل على تدميرها، وذلك في إطار مساعٍ لنزع الشرعية عن الأحزاب العربية.