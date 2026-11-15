بلينكن: الحرب على إيران "مغامرة طائشة" وطهران خرجت أقوى من السابق

وطن للأنباء: وصف وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن الحرب على إيران بأنها "مغامرة طائشة وغير ضرورية"، معتبراً أن طهران خرجت منها بموقع إقليمي أقوى مما كانت عليه قبل الهجوم.

وخلال مشاركته في قمة هندوستان تايمز الرابعة والعشرين للقيادة في نيودلهي، أمس السبت، أوضح بلينكن أن الضربات الجوية وحدها لا تكفي لتحييد القوة الإيرانية، نظراً لمساحة البلاد الشاسعة وعدد سكانها وقدراتها العسكرية وتوزّع منشآت إنتاج الأسلحة في مناطق يصعب الوصول إليها.

وللتدليل على ذلك، قارن مساحة إيران بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مؤكداً أنها تعادل أربعة أضعاف مساحتها، وثلاثة أضعاف مساحة العراق، ويبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة، فضلاً عن امتلاكها سواحل طويلة تمتد على مضيق هرمز.

وبناءً على هذه المعطيات، رأى أن القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية قد يستدعي تدخلاً برياً، محذراً من أن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيكون "كارثة مطلقة".

أما على الصعيد الاستراتيجي، فأكد بلينكن أن الحرب لم تَسِر وفق التوقعات التي رجّحت انتهاءها سريعاً، بل أفرزت مشكلة جديدة للولايات المتحدة في مضيق هرمز، بعدما أثبتت إيران قدرتها على تعطيل الملاحة في أحد أهم الممرات المائية لنقل الطاقة عالمياً، الأمر الذي عزّز موقفها التفاوضي.

وفي ضوء هذا الواقع، اعتبر أن أي تسوية لأزمة المضيق ستتطلب على الأرجح تقديم تنازلات لطهران، قد تشمل ترتيبات تتيح لها الحصول على عائدات مالية شبيهة برسوم عبور السفن، حتى لو لم يُعلن عنها رسمياً بهذه الصيغة.

ولم يستبعد بلينكن أن ينتهي المسار التفاوضي باتفاق نووي جديد لا يمنح واشنطن شروطاً أفضل من الاتفاق السابق الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب.