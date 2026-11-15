مستشارون أميركيون سابقون يدعون دولاً أجنبية لجمع أدلة ضد مسؤولين في إدارة ترامب

وطن للأنباء: ذكر موقع "روترنت"، في تقرير، أنّ مستشارين سابقين في إدارتي باراك أوباما وجو بايدن "يدعون دولاً أجنبية إلى جمع أدلة ضد وزير الحرب بيت هيغسيث وانتظار مغادرة الرئيس دونالد ترامب السلطة لمحاكمته".

ونشر ثلاثة خبراء قانونيين سبق أن عملوا في الإدارة الأميركية مقالاً اقترحوا فيه على دول أجنبية، من بينها كولومبيا والإكوادور، البدء بجمع أدلة سراً ضد مسؤولين كبار في إدارة ترامب، بهدف محاكمتهم بعد انتهاء ولايته.

ويرى الخبراء الثلاثة، وهم سارة هاريسون، التي عملت في إدارة أوباما، وبنجامين فارلي، الذي عمل أيضاً خلال إدارة بايدن، وتريسي بيغلي، التي عملت في وزارة الخارجية الأميركية، أن الهجمات الأميركية ضد قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات "قد تُعدّ جرائم قتل".

وفي مقال نُشر في أيار/مايو على الموقع القانوني "جاست سيكيوريتي" (Just Security)، اقترحوا على دول أجنبية "جمع الأدلة بهدوء"، وانتظار مغادرة ترامب البيت الأبيض قبل تقديم لوائح اتهام.

ومن بين المسؤولين الكبار الذين وردت أسماؤهم وزير الحرب بيت هيغسيث، والأدميرال فرانك برادلي، والجنرال فرانسيس دونوفان.

وعادت القضية إلى الواجهة بعد تقرير نشرته أمس الصحافية ناتالي وينترز، في حين أنّ الأمر يتعلق باقتراح قدمه مسؤولون سابقون لا يمثلون الإدارة الأميركية حالياً، وليس قراراً رسمياً صادراً عن حكومة أجنبية.

وفي السياق، رد المدعي العام الفيدرالي الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من تكساس على الأمر قائلاً: "مسؤولون سابقون في إدارتي أوباما وبايدن يدعون خصوم الولايات المتحدة الأجانب إلى جمع أدلة، حتى تتمكن إدارة ديمقراطية مستقبلية في البيت الأبيض من التعاون معهم لاعتقال مسؤولين كبار في إدارة ترامب ومحاكمتهم".

وأضاف أنّ "هذا النوع من التدخل التخريبي قد يكون غير قانوني، وستكشف وزارة العدل الأميركية عن المتورطين".