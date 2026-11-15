"مسيّرات إيران تقترب من البيت الأبيض" هل أصبح ترامب في دائرة الاستهداف؟

كتب د. حسين الديك: لم يعد التصعيد بين واشنطن وطهران محصوراً في ساحات المواجهة العسكرية أو تبادل الرسائل السياسية والتهديدات المتبادلة، بل دخل مرحلة أكثر حساسية مع الكشف عن تحذيرات استخباراتية إسرائيلية من مخطط إيراني محتمل لاستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار مسؤولي إدارته بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، فإن جهاز الموساد نقل إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) معلومات وصفت بأنها حديثة ومحددة بشأن تهديدات إيرانية محتملة، مشيرة إلى أن جهاز استخبارات غربي آخر أكد هذه المعطيات. وقد دفعت هذه التحذيرات، وفق التقرير، السلطات الأمريكية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول كبار مسؤولي الإدارة، وتقليص الظهور العلني لترامب، ولا سيما في الفعاليات الخارجية.

تكمن خطورة هذه المعلومات في أنها تفتح جبهة جديدة في الصراع الأمريكي الإيراني، تتجاوز الحسابات العسكرية التقليدية إلى استهداف الرموز السياسية ومراكز صناعة القرار، فمجرد التعامل الأمني مع تهديد من هذا النوع يضع المؤسسات الأمريكية أمام تحديات معقدة تتعلق بحماية الرئيس وكبار المسؤولين، ومنع انتقال المواجهة من ساحات العمليات الخارجية إلى العمق الأمني الأمريكي.

وفي المقابل، فإن توجيه اتهام إلى إيران أو ربطها بمخطط لاستهداف الرئيس الأمريكي يظل أمراً يحتاج إلى أدلة مستقلة وتأكيدات رسمية، خصوصاً أن المعلومات المتداولة تستند إلى تقارير استخباراتية منقولة، ولم تتضمن حتى الآن إعلاناً أمريكياً رسمياً يثبت وجود عملية إيرانية وشيكة.

سياسياً، يحمل هذا التطور تداعيات تتجاوز البعد الأمني، إذ قد يتحول إلى عامل ضغط إضافي داخل واشنطن، ويؤثر في حسابات الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع طهران، كما قد يوفر مبررات لتشديد العقوبات أو رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية.

السؤال الأخطر ليس فقط ما إذا كانت إيران تخطط لاستهداف ترامب، بل ما إذا كانت المواجهة بين واشنطن وطهران تتجه نحو مرحلة تصبح فيها القيادات السياسية نفسها جزءاً من ساحة الصراع، فحين تنتقل التهديدات من استهداف المصالح والنفوذ إلى استهداف رأس السلطة، تصبح احتمالات التصعيد أكثر تعقيداً، وتغدو كلفة أي خطأ في الحسابات أكبر بكثير