الأونروا تُحيل 3 آلاف موظف في غزة إلى عقود مؤقتة لمدة 3 أشهر

وطن للأنباء: قال رئيس اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، مازن الشيخ، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أحالت نحو 3 آلاف موظف، ممن لا تتجاوز مدة خدمتهم 13 عاماً، إلى عقود عمل مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، في خطوة أثارت مخاوف بشأن مستقبلهم الوظيفي واحتمال إنهاء خدماتهم.

وقالت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إن إدارة الأونروا وجهت رسائل إلى الموظفين المشمولين بالإجراء، تطالبهم بتوقيع عقود عمل لمدة ثلاثة أشهر، بدلاً من عقودهم السابقة.

وحذّر الشيخ من تداعيات هذه الإجراءات على الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين وأسرهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا، وما تفرضه من ضغوط على عملياتها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ولم يصدر، حتى الآن، توضيح رسمي من الأونروا بشأن تفاصيل الإجراء أو أسبابه، أو طبيعة التغييرات التي ستطرأ على الوضع الوظيفي للموظفين المشمولين به.