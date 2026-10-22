استشهاد سوري من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال في درعا

وطن للأنباء: أستشهد مواطن سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الخميس، برصاص قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلية، في ريف محافظة درعا جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوات الاحتلال توغلت بقرية جملة في ريف درعا الغربي، وقتلت بالرصاص مدنياً من ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن القوات انتشرت في الحارة الشرقية من القرية، ونشرت قناصة على أسطح المنازل السكنية.

ومساء الأربعاء، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وذكرت "سانا" أن قذيفتين سقطتا غرب البلدة، دون معلومات عن إصابات أو أضرار مادية.