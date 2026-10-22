"تصريحات غبية".. ماكرون يهاجم ترامب ونتنياهو بعد حديثهما عن احتجاجات فرنسا

وطن للأنباء: هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، قادة أجانب متهماً إياهم بـ "شن حملات على حساب فرنسا"، من خلال إطلاق "تصريحات غير مقبولة بقدر ما هي غبية".

وكان ماكرون يرد على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن أعمال العنف التي شهدتها فرنسا، حيث أرجع ترامب الاحتجاجات إلى الهجرة.

وقال ماكرون إن "قادة أجانب من فيهم أولئك الموجودون "على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي يستخدمون خطاباً مناهضاً للهجرة واستغلوا الاضطرابات في فرنسا لخدمة أجنداتهم السياسية الخاصة"، واصفاً تلك التصريحات بأنها "غير مقبولة" و"غبية".

وندد ماكرون بما أسماه "التلاعب الأجنبي بالمعلومات، الذي أفضى إلى تصريحات غير مقبولة بقدر ما هي غبية، صدرت عن كثيرين، بمن فيهم قادة أجانب"، رغم إشارته إلى أنه "لم يتم رصد تدخلات أجنبية واضحة في الأحداث".

وأَضاف: "هناك أشخاص يشنون حملات على حساب فرنسا، وقادة يخوضون حملات انتخابية في المنطقة أو على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، ويعيدون أحياناً، بسذاجة، نشر ما ينتجه الذكاء الاصطناعي، أو يروجون لما تريد بعض الجهات، بطبيعة الحال، إقناع الآخرين بتصديقه".

