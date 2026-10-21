مصطفى يدعو إلى توظيف خبرات فلسطينيي الشتات لدعم الاقتصاد الوطني

- أكد أهمية تعزيز السردية الفلسطينية وتكثيف التعاون مع فلسطينيي الشتات

وطن للأنباء: أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أهمية تعزيز السردية الفلسطينية والاستفادة من الكفاءات والخبرات الفلسطينية في الشتات لدعم مشاريع التحول الرقمي، وتوفير فرص عمل للشباب، وتطوير الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات مع الشركات الناشئة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء، مع شخصيات اقتصادية وريادية من الشتات الفلسطيني، بحضور عدد من الوزراء.

وشدد مصطفى على أولوية الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة توجيه الجهود والمبادرات لدعم أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم، وتسخير الإمكانات التكنولوجية لدعم جهود التعافي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الفلسطينية، بما يضمن تكامل الجهود وتوجيه الخبرات والإمكانات نحو الأولويات الوطنية، والاستفادة من كفاءات فلسطينيي الشتات في دعم مشاريع التنمية والتحول الرقمي، وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار، بما يسهم في خلق فرص عمل للشباب وتعزيز الابتكار في فلسطين.