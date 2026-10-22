الحرس الثوري الإيراني: إصابة 4 سفن في الخليج واندلاع حرائق في 3 أخرى بمضيق هرمز

رام الله - وطن للأنباء: أعلنت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الإيراني إصابة أربع سفن في الجزء الشمالي الأوسط من الخليج، واندلاع النيران فيها، مشيرة إلى أن ثلاث سفن أخرى تعرضت لحوادث واشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بألغام غرب مضيق هرمز الليلة الماضية.

وقالت القوة البحرية الايرانية إن مقاتليها رصدوا السفن الأربع وتعقبوها، بعدما عبرت سابقا عبر ما وصفته بـ"مسار غير قانوني"، مضيفة أنهم اكتشفوا السفن أثناء نقل حمولات نفطية من سفينة إلى أخرى، قبل أن تتعرض للإصابة في الوقت نفسه وتندلع فيها النيران.

وأضاف البيان أن السفن الثلاث الأخرى اصطدمت بألغام غرب مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها وتوقفها.

وحذر الحرس الثوري الإيراني الجيش الأمريكي من أن استمرار تحريض السفن على عبور الممر الذي وصفه بأنه "غير قانوني ومزروع بالألغام" سيؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة ليشمل القواعد الأمريكية في المنطقة.

وقال البيان إن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى امتداد المواجهة، واصفا التحذير بأنه "جاد".