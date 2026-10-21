"حماس": مجلس السلام وميلادنوف يبرران استمرار الحرب على غزة بدل وقف جرائم الاحتلال

وطن للأنباء: قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن "مجلس السلام" وممثله نيكولاي ميلادنوف، تحولا من العجز عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى محاولة تبرير استمرار الحرب على قطاع غزة.

وأضاف قاسم، في تصريح مقتضب، اليوم الأربعاء، أن "دماء أطفال غزة وتلاميذها على يد ميلادنوف ومجلسه"، في إشارة إلى تحميلهما المسؤولية عن استمرار معاناة الفلسطينيين في القطاع.

وتتواصل قوات الاحتلال، خروقاتها لوقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل"، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 74,494 شهيدًا و175,604 مصابين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإنقاذ إليهم.