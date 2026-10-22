الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة خلال شهر آب

وطن للأنباء: قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الصادرات ارتفعت خلال شهر آب من عام 2026 بنسبة 23% مقارنة مع شهر آب من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 217.0 مليون دولار.

وأوضحت في بيان صادر عن "الإحصاء" اليوم الخميس، أن الصادرات ارتفعت إلى إسرائيل خلال شهر آب من عام 2026 بنسبة 29% مقارنة مع شهر آب من عام 2025، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 96% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آب من عام 2026. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 46% مقارنة مع شهر آب من عام 2025.

الواردات السلعية

وخلال شهر آب من عام 2026 ارتفعت الواردات بنسبة 19% مقارنة مع شهر آب من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 776.6 مليون دولار.

كما ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آب من عام 2026 بنسبة 16% مقارنة مع شهر آب من عام 2025، وشكلت الواردات من إسرائيل 62% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آب من عام 2026. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 23% مقارنة مع شهر آب من عام 2025.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 17% خلال شهر آب من عام 2026 مقارنة مع شهر آب من عام 2025، حيث بلغت قيمة العجز 559.6 مليون دولار.