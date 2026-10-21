عدوان على أبو فلاح.. الاحتلال يحاصر القرية بالدبابات والمدرعات والطائرات المسيرة ويقتحم ويحتل منازل في القرية

وطن للأنباء: صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله، عبر تطويقها بتعزيزات عسكرية تضم دبابات ومدرعات، وإطلاق طائرات مسيّرة في أجوائها، بالتزامن مع اقتحام منازل المواطنين والاستيلاء عليها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وبحسب المعلومات الواردة من القرية، تتمركز قوات الاحتلال وجنوده داخل منزلي المواطنين عبد الله نائل زهور وخلدون حسن علي، بعد اقتحامهما، وإبلاغ أصحابهما بأن القوات ستبقى فيهما لمدة أسبوعين.

وأفادت المعلومات بدخول آليات عسكرية كبيرة إلى القرية، إلى جانب مركبة إسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء، فيما أطلقت قوات الاحتلال طائرات مسيّرة فوق منازل المواطنين.

ويأتي هذا التحرك في ظل إعلان جيش الاحتلال عزمه تنفيذ مناورة عسكرية في الضفة الغربية.

وتشهد القرية، خلال الأيام الماضية، تصاعداً في الاعتداءات التي تستهدف المواطنين والمزارعين، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه.

فقد اعتدى مستوطنون، تحت تهديد السلاح، على عدد من المزارعين وقاطفي الزيتون في منطقتَي النباعات والوادات شرقي القرية، ما أدى إلى وقوع إصابات، بينها إصابات بالرصاص الحي والرصاص المطاطي، وفق المعلومات الواردة.

كما أُصيبت المصورة الصحفية الأمريكية هايدي لافين، التي تعمل لصالح صحيفة "واشنطن بوست"، إثر اعتداء نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال في القرية، قبل عدة أيام، الى جانب وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين.

وتترافق هذه الاعتداءات مع منع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون، ما يهدد مصدر رزقهم ويقيد قدرتهم على استغلال أراضيهم الزراعية بأمان.