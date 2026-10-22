الصحة بغزة تُحذر من توقف قسري للمولدات بسبب نفاد زيوت تشغيلها

وطن للأنباء: حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف قسري ومفاجئ للمولدات الكهربائية، بسبب النفاد التام لزيوت التشغيل، مما يجعل المحركات عرضة للتلف المباشر والاحتراق الكامل في أي لحظة.

وقالت الوزارة في بيان يوم الخميس، إن الاستنزاف المستمر للمولدات الكهربائية وتشغيلها لآلاف الساعات متواصلة دون زيوت أو صيانه أدى إلى وصول هذه المولدات إلى نقطة الخطر الميكانيكي الأخير.

وأكدت أن الفرق الهندسية تعمل في ظروف فنية مُعقدة وهي تتابع عمل المولدات الكهربائية ومحاولات الابقاء على عملها في إمداد الأقسام الحيوية بالكهرباء.

وشددت على أن فقدان المولدات بسبب احتراق محركاتها لغياب الزيوت يعني فقدانًا دائمًا للقدرة على التشغيل حتى لو توفرت الزيوت لاحقًا.

وجددت الصحة مطالبتها لكافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل والفوري، لأن الأمر لم يعد يتوقف على توفير الزيوت، بل على حماية ما تبقى من المولدات من الانهيار التام.