اعتقال 10 مواطنين من محافظة جنين

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 10 مواطنين من محافظة جنين، عقب مداهمة منازلهم في عدد من البلدات والقرى.

وقال نادي الأسير إن المعتقلين هم: ركن مشارقة، وهو نازح من مخيم جنين ويقيم في بلدة برقين، وربيع الوشاحي من قرية مثلث الشهداء، وفايز الشنار ونجله محمد، ووليد الشنار ونجلاه ناصر وعبد، وجميعهم من بلدة جبع، إضافة إلى أمين خازم ونجله مهدي، وهما نازحان من مخيم جنين، وفادي عوادين، وهو نازح من المخيم ويقيم في بلدة السيلة الحارثية.

وأشار النادي إلى أن الاعتقالات جاءت عقب اقتحام منازل المواطنين وتفتيشها.