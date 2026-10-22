مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط إجراءات مشددة

وطن للأنباء: اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال فرش إجراءات مشددة على وصول المصلين للمسجد الأقصى وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم بالمسجد، وتنفيذ مخططاته التهويدية فيه.