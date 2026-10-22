قتلى ومصابون في هجمات استهدفت منشآت نفطية ومطارات بالسعودية

رام الله - وطن للأنباء: قتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، جراء هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت نفطية ومطارات في السعودية، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، وسط تصاعد التوترات الأمنية وتعطل حركة الطيران في عدد من المطارات.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اعتراض طائرة مسيّرة حاولت استهداف أحد المعامل في حقل شيبة النفطي التابع لشركة أرامكو، في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل مقيمين من الجنسيتين الفلبينية والنيبالية، وإصابة اثنين آخرين من الجنسيتين الباكستانية والهندية.

وفي حادث منفصل، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن هجوما استهدف مطار الملك فهد الدولي في الدمام مساء الأربعاء، ما أدى إلى مقتل مقيم وإصابة ثمانية آخرين، فضلاً عن أضرار مادية يجري حصرها.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون أميركيون لوكالة "رويترز" بأن وزارة الخارجية الأميركية أمرت بعض الدبلوماسيين وأفراد أسرهم بمغادرة البعثات الأميركية في السعودية، كما تعتزم إجلاء أفراد أسر موظفين في عدد من بعثاتها الأخرى في منطقة الخليج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في منشور على منصة "إكس"، إن الوزارة أمرت بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم في السعودية فقط، على خلفية الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على أهداف مدنية في المملكة، بما فيها المطارات والبنى التحتية الحيوية.

وأشار بيغوت إلى أن هذه الهجمات تسببت في سقوط إصابات بين المدنيين واضطرابات كبيرة في حركة السفر.

وكانت السفارة الأميركية في السعودية قد أصدرت تحذيرات لموظفي الحكومة الأميركية العاملين في المملكة، تضمنت فرض قيود على تنقلاتهم الجوية، وإلزامهم بالحصول على موافقة خاصة من رئيس البعثة قبل استخدام أي مطار داخل السعودية.

وذكرت السفارة أن العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لا تزال معلقة، في حين يواصل مطارا الملك عبد العزيز الدولي في جدة والملك فهد الدولي في الدمام العمل، مع تسجيل بعض حالات التأخير والإلغاء.

كما حذرت السفارة من احتمال حدوث تصعيد سريع قد يمتد إلى مناطق خارج نطاق الهجمات المباشرة، داعية المواطنين الأميركيين إلى توخي أقصى درجات الحذر، والتواصل مباشرة مع شركات الطيران والمطارات للتحقق من أوضاع رحلاتهم.