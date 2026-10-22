تقرير أمريكي: الولايات المتحدة تسحب بهدوء قواتها من قواعد الشرق الأوسط

وطن للأنباء: ذكرت قناة "اي بي سي" الأمريكية، أن واشنطن تسحب قوات لها من قواعد عسكرية في الأردن وقطر والكويت.

وبحسب تقرير للقناة، فإن "الولايات المتحدة تسحب بهدوء قوات من قواعد عسكرية في الأردن وقطر والكويت، بالتزامن مع تقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين في أنحاء الشرق الأوسط".

وأشار التقرير إلى أن إجراءات الإدارة الأمريكية جاءت على خلفية تهديدات إيرانية.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير أمريكية أن وزارة الحرب الأمريكية تدرس حاليا إجراء تعديلات على تموضع قواتها في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، صرح مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية العميد يد الله جواني، بأن إيران تمتلك تقنيات حديثة تمكنها من استهداف القواعد الأمريكية خارج المنطقة ومن مسافات أبعد.