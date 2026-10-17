الاحتلال يجرف أراضي في كفر مالك شرق رام الله

وطن للأنباء: جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، أراضي زراعية في قرية كفر مالك شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات بتجريف أراضٍ واسعة في محيط عين سامية، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون المثمرة.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتلعت قبل أيام مئات أشجار الزيتون، وجرفت أراضي زراعية في المنطقة الجنوبية من كفر مالك، بمحاذاة الشارع الالتفافي.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت قبل عشرة أيام قرارا عسكريا بتجريف عشرات الدونمات واقتلاع مئات الأشجار في المنطقة، وكانت قد جرفت قبل عدة أشهر في المنطقة ذاتها (56) دونما تضم مئات الأشجار.