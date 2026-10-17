الاحتلال يُجدد إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى

وطن للأنباء: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار إبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد لمدة أسبوع، قابل للتجديد.

ويُحرم الشيخ صبري من الوصول إلى المسجد الأقصى والدخول إليه منذ آب/أغسطس 2024.

ويأتي ذلك في إطار قرارات الإبعاد المتواصلة التي تستهدف شخصيات دينية ووطنية مقدسية، وتحول دون وصولها إلى المسجد وممارسة دورها الديني فيه.

وتواصل سلطات الاحتلال ملاحقة الشيخ صبري، عبر الاعتقالات والاستدعاءات والتحقيقات والمحاكمات، إلى جانب قرارات الإبعاد المتكررة عن المسجد الأقصى، بما يحرمه من الوجود في المسجد الذي يتولى الخطابة فيه، ويقيّد حضوره الديني ودوره في القدس.