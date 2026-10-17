"الصحة بغزة": 6 شهداء و43 إصابة وصلوا مستشفيات غزة خلال 48 ساعة

وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة يوم السبت، وصول 6 شهداء جدد و43 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية، جراء استمرار خروقات العدوان الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى أنه تمت إضافة 67 شهيداً إلى الإحصائية التراكمية للشهداء بعد استكمال بياناتهم واعتمادها رسمياً من قِبل لجنة اعتماد الشهداء، وذلك منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأفادت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة بأن إجمالي الضحايا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى اليوم قد بلغ 1,511 شهيداً قضوا في أنحاء متفرقة من القطاع.، و5,375 إصابة بجروح متفاوتة، عدا عن 838 جثمان شهيد جرى انتشالهم من تحت الأنقاض والمناطق المستهدفة.

وعلى صعيد الحصيلة التراكمية الشاملة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكدت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي عدد الشهداء إلى 74,469 شهيداً، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,492 مصاباً، وسط تواصل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الصحية في متابعة وتوثيق الضحايا.