اليمن: أكثر من 20 ضحية بينهم أطفال في غارات سعودية على ذمار

وطن للأنباء: شنّ الطيران السعودي، اليوم السبت، سلسلة غارات على محافظة صعدة، اثنتان منها شرق مدينة صعدة، وست على مديرية سحار، وفقاً لما نقلته مصدر محلي لوكالة "سبأ".

وأشار المصدر إلى أنّ الطيران السعودي شنّ في وقت سابق اليوم، غارة على مديرية مران.

كذلك، شنّ الطيران السعودي 3 غارات على منطقة الضعة والبنية في عزلة المساحين بمديرية الشمايتين في محافظة تعز، وفقاً للمصدر.

وارتفعت حصيلة ضحايا استهداف الطيران السعودي منازل مواطنين في قريتي العرِّ وبرزاءَ في منطقةِ قاعِ الحقلِ في مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار، بقنابل عنقودية محرّمة دولياً، إلى 20 بين شهيد وجريح.

حيث استشهد من جراء الغارات 3 أطفال، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 17 بينهم 7 أطفال و3 نساء إحداهن حامل أجهضت نتيجة الاعتداء.

وتسبّبت القنابل العنقودية التي استخدمتها السعودية في الاعتداء في تضرّر 3 منازل وتدمير منظومة طاقة شمسية لإحدى المزارعين، إضافة إلى نفوق وإصابة عدد من المواشي.

وأمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنّ الطيران الحربي السعودي شنّ، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 101 غارة جوية وصاروخية استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الضالع وتعز والحديدة وذمار ومأرب وصعدة والجوف وعمران ولحج.

وتهاجم الرياض، بعشرات الغارات الجوية والصاروخية، العديد من المحافظات اليمنية يومياً، مستهدفةً الأعيان المدنية والمنازل السكانية، وهو ما تؤكده القوات المسلحة اليمنية.