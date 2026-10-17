الفصائل في القاهرة تتفق على استكمال الحوار الوطني للتوصل إلى تفاهمات مشتركة

وطن للأنباء: اتفقت الفصائل والقوى الوطنية المشاركة في مباحثات العاصمة المصرية القاهرة على استكمال جلسات الحوار الوطني حتى التوصل إلى تفاهمات مشتركة، في إطار الجهود الرامية إلى ترتيب البيت الفلسطيني ومعالجة القضايا الوطنية.

وقالت حركة "حماس" في بيان اليوم السبت، إن وفدا قياديا منها برئاسة زاهر جبارين، اختتم جولة من المباحثات التي عقدت في القاهرة خلال الأيام الماضية، بمشاركة عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية.

وأوضحت الحركة أن الجولة استهلت بلقاء مع وفد حركة "فتح"، لبحث أسس ومتطلبات إنجاح الحوار الوطني، تلاه اجتماع موسع بمشاركة حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والتيار الإصلاحي في حركة فتح، جرى خلاله بحث العقبات التي واجهت الحوارات السابقة وسبل معالجتها.

وأكدت "حماس" أن المجتمعين شددوا على أهمية الحوار الوطني الشامل، والتوافق على رؤية مشتركة لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها على أسس تحقق الشراكة الوطنية وتضمن مشاركة مختلف القوى والفصائل.

كما أكدت الحركة أهمية إجراء الانتخابات باعتبارها مدخلا رئيسيا لتشكيل المؤسسات الرسمية الفلسطينية، والتوافق على استراتيجية نضالية مشتركة، بما يعزز حضور القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه المباحثات استكمالا للقاءات تحضيرية سابقة استضافتها القاهرة بمشاركة عدد من الفصائل، في إطار الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق التوافق الوطني وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.

وتتزامن هذه التحركات مع مرسوم أصدره الرئيس محمود عباس، حدد بموجبه يوم 11 أيلول/سبتمبر 2027 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.