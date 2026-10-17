لليوم الثاني: مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون والمتضامنين في دير جرير

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، قاطفي الزيتون والمتضامنين معهم في بلدة دير جرير شمال شرق رام الله.

وكان ثلاثة مواطنين قد أصيبوا، أمس الجمعة، خلال هجوم شنه مستوطنون على المواطنين أثناء توجههم إلى أراضيهم الزراعية لقطف ثمار الزيتون في البلدة.

وفي السياق، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 34 واقعة اعتداء واستهداف نفذها مستوطنون بحق المزارعين وأراضيهم ومحاصيلهم، منذ صباح الجمعة وحتى المساء.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات توزعت بواقع 15 واقعة في محافظتي رام الله والبيرة، و13 في نابلس، وواقعتين في كل من سلفيت وجنين، وواقعة واحدة في كل من طولكرم والخليل.

وشملت الاعتداءات مهاجمة قاطفي الزيتون والاعتداء عليهم بالضرب، وإجبارهم على مغادرة أراضيهم، واحتجازهم واعتقالهم، إلى جانب سرقة المحاصيل والمعدات وإحراق المركبات والأشجار.

وشهدت محافظة رام الله والبيرة اعتداءات في ترمسعيا وأبو فلاح وبرقا ودير جرير وعبوين ومحيط بيرزيت وبرهام، إضافة إلى الطيبة ورمون وكفر نعمة، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون.