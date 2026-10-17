الاحتلال يعتقل مواطنا أثناء قطف ثمار الزيتون قرب جبع جنوب جنين

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من بلدة جبع أثناء قطفه ثمار الزيتون.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عمر قاسم فشافشة من بلدة جبع، أثناء قطفه ثمار الزيتون قرب البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة بين بلدتي جبع وصانور.

وتأتي عملية الاعتقال في المنطقة التي شرع فيها مستوطنون، قبل أيام، بأعمال تجريف في موقع معسكر صانور الذي أخلاه جيش الاحتلال عام 2005، في خطوة تثير مخاوف المواطنين على أراضيهم الزراعية وموسم قطف الزيتون.