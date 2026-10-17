الحرس الثوري: احتراق ناقلة نفط عملاقة مخالفة حاولت عبور مضيق هرمز

وطن للأنباء: أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني تعرّض ناقلة نفط عملاقة، تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، لانفجار وحريق شديد إثر اصطدامها بلغم بحري، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير مصرح به.

وذكرت البحرية الإيرانية في بيان صحفي، أن الناقلة حاولت عبور المضيق بعد إطفاء أنظمة تحديد المواقع والرادار، بهدف التمويه، وبمساندة من الجيش الأمريكي "الذي يمارس التهريب والإرهاب".

وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن "مضيق هرمز مغلق، وعاقبة مخالفة السفن للأنظمة الإيرانية الخاصة بالمضيق هي الاحتراق بنيران الجيش الأمريكي الإرهابي".