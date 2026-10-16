ترامب يعيد اتفاقيات "أبراهام" إلى الواجهة: السعودية قد تقبل مساعدة "إسرائيل"

وطن للأنباء: قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إنّه يعتقد أنّ اتفاقيات "أبراهام" عادت إلى الطاولة مع السعودية، "وربما أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف ترامب أنّ "السعودية سعيدة جداً بالحصول على دعم "إسرائيل" ودعمنا".

ورداً على سؤال، قال ترامب إنّه يعتقد أنّ السعودية ستقبل المساعدة التي تعرضها عليها "إسرائيل" لـ"مـحاربة" أنصار الله في اليمن.

وتعود اتفاقيات "أبراهام" إلى ولاية ترامب الأولى، حين وقّعت الإمارات والبحرين اتفاقَي تطبيع مع "إسرائيل" برعاية أميركية، في البيت الأبيض، في 15 أيلول/سبتمبر 2020، لإقامة علاقات دبلوماسية وتوسيع التعاون بين الأطراف.

وتأتي تصريحات ترامب بشأن المساعدة الإسرائيلية للسعودية في ظلّ استمرار العدوان السعودي على اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الخميس، تسجيل 65 غارة جوية وقصفاً سعودياً خلال 24 ساعة، استهدفت أعياناً مدنية في صنعاء ومحافظات لحج والحديدة وتعز وعمران وصعدة ومأرب. الميادين

وفي المقابل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، وتحشيدات سعودية في منطقتَي رأس العارة والمضاربة بثلاثة صواريخ باليستية، مؤكّدةً تحقيق إصابات دقيقة.